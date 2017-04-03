В Государственном Кремлевском Дворце прошла церемония вручения Национальной премии Российского Союза боевых искусств

31 марта 2017 года в Москве в Государственном Кремлевском Дворце под руководством первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко прошло главное событие года в мире боевых искусств России –Х1 ежегодная церемония вручения Национальной премии Российского Союза боевых искусств (РСБИ).

С появлением в ноябре 2005 года этой премии на самом высоком уровне стали отмечаться наиболее значимые заслуги ведущих спортсменов, тренеров, мастеров боевых искусств, которые за 12 лет становились её лауреатами.

По сложившемуся порядку делегатов на участие в церемонии выдвигают федерации по видам боевых искусств и региональные филиалы РСБИ.

В этом году от Тверского филиала РСБИ в региональную делегацию для участия в церемонии были включены: Президент федерации сумо Тверской области, Заслуженный наставник РСБИ Андрей Годько, директор Тверского филиала РСБИ, заслуженный тренер России Дмитрий Иванов, руководитель Осташковского отделения федерации сумо Тверской области Дмитрий Батынин и мастер спорта России, курсант Военной академии ВКО Михаил Иванов.