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Тверь напишет «Тотальный диктант» 8 апреля

03 Апреля 2017 13:59
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В этом году автором текста Тотального диктанта стал Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек,  захватывает дух», – признался Леонид Юзефович.

Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью» в журнале «Урал» в 1977 году. Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 году появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценён критикой и вышел в финал престижного конкурса — премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года. В 2015-м вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке — «Зимняя дорога», в котором рассказывается об эпическом противостоянии в 1922-23 годах в снегах Якутии колчаковского генерал-лейтенанта А. Пепеляева и забайкальского красного партизана И. Я. Строда. За эту работу в 2016 году Л. Юзефович получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

Акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. Как сообщают организаторы, акция абсолютно добровольная и для всех. Ограничений по возрасту нет.

Кстати, участники смогут выбрать, к кому в аудиторию идти писать диктант – к преподавателю-филологу или к «звездному диктатору». Самый большой выбор будет у москвичей. Например, на площадке НИТУ МИСиС участники диктанта встретятся с шоуменом и ведущим Максимом Галкиным. В Национальном исследовательском университете МЭИ текст будет во второй раз читать леди проекта Comedy club Марина Кравец. На площадке «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив «диктатором» будет журналист, телеведущий, писатель Владимир Познер.  Участница проекта Comedy Woman Наталья Медведева будет ждать всех желающих написать диктант в лектории Главного входа Парка Горького. На площадке Московской финансово-юридической академии текст можно будет написать под диктовку звезды сериала «Универ», известного артиста и телеведущего Арарата Кещяна. А Инновационный центр «Сколково» для участия в проекте пригласил Игоря Бутмана, известного саксофониста. Подробности читайте здесь.

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Метки: тотальный диктант Леонид Юзефович диктант
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Комментарии (3)

  • peshehod 
    На досчато брущатай терассе веснущетая Капиталина Савишна чево-то там делала с колежскимъ оссесоромъ...
    03.04.2017 14:26
    0 | 3

  • protivvsex 
    результаты впечатляют, может правила поправить?
    Прикрепленные изображения:
    03.04.2017 14:52
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Вся надежда на МГЕР! Рибята ни пасрамити наш горат!
    03.04.2017 15:32
    0 | 0
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