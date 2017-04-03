tvernews.ru
03 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери мужчина, ремонтирующий квартиру, ограбил хозяйку

03 Апреля 2017 13:38
Автор:

В Центральный отдел полиции обратилась 66-летняя жительница города Твери с заявлением о краже денег. Женщина рассказала, что в день происшествия она пришла в свою квартиру, где шел  ремонт и оставила сумку с деньгами в прихожей. Позднее она обнаружила, что вместо денег в сумке лежат «билеты банка приколов». Ущерб составил 30 000 рублей.

Полицейские вычислили подозреваемого в краже. Им оказался выходец из Средней Азии 1994 года рождения  - один из мастеров, который выполнял ремонт в квартире потерпевшей. Мужчина ранее судим и официально не трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ограбление уголовное дело. кримнал в Тверской области
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • hell 
    Пусть он эти пять лет сидит в своей Средней Азии...Высылать сразу нужно, своих таких хватает...
    03.04.2017 13:52
    0 | 3

    • BARBAdos 
      если он совершил преступление на территории РФ, то и сидеть он должен здесь, никто его там не посадит, а после высылки он сразу обратно вернется...

Нам надо сделать тюрягу вроде Гуантанамо в США, только чтобы они еще и работали на благо страны, которая их приютила и которую они обманули, нарушив закон.
      03.04.2017 14:16
      0 | 3
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
116

1 апреля состоится пробежка для всех желающих!

2017-03-31 18:34
91

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
77

1 апреля состоялась пробежка для всех желающих

2017-04-01 13:46
69

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

2017-03-29 14:10
61

Заведующая детским садом против фотографа: кто прав?

2017-03-28 19:35
45

В Ржеве всем миром собрали полмиллиона на коляску близнецам-инвалидам

2017-03-31 15:00
43

Умер Марк Хасаинов

2017-04-02 14:12
42

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100