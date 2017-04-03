В Твери мужчина, ремонтирующий квартиру, ограбил хозяйку

В Центральный отдел полиции обратилась 66-летняя жительница города Твери с заявлением о краже денег. Женщина рассказала, что в день происшествия она пришла в свою квартиру, где шел ремонт и оставила сумку с деньгами в прихожей. Позднее она обнаружила, что вместо денег в сумке лежат «билеты банка приколов». Ущерб составил 30 000 рублей.

Полицейские вычислили подозреваемого в краже. Им оказался выходец из Средней Азии 1994 года рождения - один из мастеров, который выполнял ремонт в квартире потерпевшей. Мужчина ранее судим и официально не трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.