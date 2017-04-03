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В Твери на сутки отключили от тепла и горячей воды некоторые дома в "Южном"

03 Апреля 2017 13:30
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3 апреля в Твери бригады ООО «Тверская генерация» приступили к работам по устранению повреждения на тепловых сетях в микрорайоне «Южный».

На период ремонта в ряде жилых домов по улицам Загородная, Левитана, Можайского, 2-я Транспортная, Октябрьскому проспекту и бульвару Гусева временно отключены теплоснабжение и горячее водоснабжение. Ремонтные работы производятся под постоянным контролем департамента ЖКХ администрации города. Возобновление подачи горячей воды и тепла в дома в соответствии с установленными нормами планируется не позднее чем через сутки с момента отключения, сообщает Управление информации администрации города Твери

 

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Метки: ооо «тверская генерация» микрорайон "южный"
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Комментарии (7)

  • hatamoto san 
    сволочи...
    03.04.2017 13:48
    0 | 2

  • hell 
    А что новость ТГ обрезана?
"Кроме того в течение сегодняшнего дня энергетики работают на центральных тепловых пунктах. В связи с этим в отдельных домах на улицах Поселковая 1-я, Паши Савельевой и Хромова примерно до 15:00 будет отключено горячее водоснабжение и теплоснабжение. В отдельных домах на улицах Коминтерна, Веселова и Оборонная на время ремонтных работ будет отключено горячее водоснабжение.

Также в связи с восстановительными работами на муниципальных теплосетях планируется отключение горячей воды и отопления в двух домах по улице Томского."
    03.04.2017 13:55
    0 | 5

  • romich 
    Че разблекотались. Минус тридцать,  что ли?  Не беда.
    03.04.2017 14:01
    4 | 0

  • Leandr 
    Чё, опять 80 тысяч народа остались без услуг?
    03.04.2017 14:06
    0 | 3

  • _Gelsomino_ 
    Немного не по теме, но я больше этого не могу терпеть. Ну ТИА! Ну как же так? Первый класс, вторая четверть! Пишите: микрорайон "Южный", ну так давайте уж пишите теперь микрорайон "Центральный", "Заволжский". Да что уж там: город "Тверь", "Торжок", "Удомля". Разницу между топонимом и названием не понимаем никак? Зачем в кавычки брать?
    03.04.2017 14:57
    0 | 1

    • romich 
      Что, кучерявый, солнца не хватат? Не волнуйся-скоро лето. 
Топоним-хероним.  Я,  например,  ни в зуб ногой-и ничего, живу.
      03.04.2017 15:17
      0 | 1

  • Mikhail69 
    В заголовке предлог лишний и буква т в слове сутки.
    03.04.2017 16:09
    0 | 0
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