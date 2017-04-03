В Твери на сутки отключили от тепла и горячей воды некоторые дома в "Южном"

3 апреля в Твери бригады ООО «Тверская генерация» приступили к работам по устранению повреждения на тепловых сетях в микрорайоне «Южный».

На период ремонта в ряде жилых домов по улицам Загородная, Левитана, Можайского, 2-я Транспортная, Октябрьскому проспекту и бульвару Гусева временно отключены теплоснабжение и горячее водоснабжение. Ремонтные работы производятся под постоянным контролем департамента ЖКХ администрации города. Возобновление подачи горячей воды и тепла в дома в соответствии с установленными нормами планируется не позднее чем через сутки с момента отключения, сообщает Управление информации администрации города Твери