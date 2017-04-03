В Тверской области женщина год ждала результатов анализов, подтвердивших рак

На портал «ДоступнаяМедицина.рф» поступила жалоба от жительницы из деревни Кумордино Тверской области, которой не была проведена соответствующая диагностика, из-за чего болезнь (рак) стала прогрессировать.

Обратившаяся пишет, что еще в мае прошлого года она поступила по направлению в ГКБ №1 на операцию с диагнозом «Новообразование боковой поверхности шеи справа (боковая киста)». После операции фрагмент кисты отправили на дополнительное обследование на предмет выявления злокачественной опухоли. На момент выписки из больницы результаты диагностики представлены не были, сотрудники медицинского учреждения передали женщине контакты, по которым она сможет узнать всю подробную информацию. Но на многократные звонки пациентки никто не отвечал, кроме того, она оставила и свои личные данные, по которым с ней должны были связаться.

Спустя год, когда женщина обратилась в ту же больницу уже с новым образованием на другой стороне шеи, ей были выданы результаты исследований 8-месячной давности, в которых значился диагноз - злокачественная опухоль с метастазами.

Так как данный случай поставил под угрозу жизнь и здоровье пациента, портал «ДоступнаяМедицина.рф» направил заявление в Министерство здравоохранения Тверской области с требованием принять меры. Этот случай был взят на особый контроль, и на данный момент специалисты ожидают ответа от надзорных органов.

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