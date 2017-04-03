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В Тверской области женщина год ждала результатов анализов, подтвердивших рак

03 Апреля 2017 13:22
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На портал «ДоступнаяМедицина.рф» поступила жалоба от жительницы из деревни Кумордино Тверской области, которой не была проведена соответствующая диагностика, из-за чего болезнь (рак) стала прогрессировать.

Обратившаяся пишет, что еще в мае прошлого года она поступила по направлению в ГКБ №1 на операцию с диагнозом «Новообразование боковой поверхности шеи справа (боковая киста)». После операции фрагмент кисты отправили на дополнительное обследование на предмет выявления злокачественной опухоли. На момент выписки из больницы результаты диагностики представлены не были, сотрудники медицинского учреждения передали женщине контакты, по которым она сможет узнать всю подробную информацию. Но на многократные звонки пациентки никто не отвечал, кроме того, она оставила и свои личные данные, по которым с ней должны были связаться.

Спустя год, когда женщина обратилась в ту же больницу уже с новым образованием на другой стороне шеи, ей были выданы результаты исследований 8-месячной давности, в которых значился диагноз - злокачественная опухоль с метастазами.

Так как данный случай поставил под угрозу жизнь и здоровье пациента, портал «ДоступнаяМедицина.рф» направил заявление в Министерство здравоохранения Тверской области с требованием принять меры. Этот случай был взят на особый контроль, и на данный момент специалисты ожидают ответа от надзорных органов.

Справка:

Федеральная система мониторинга доступности здравоохранения «ДоступнаяМедицина.рф» - это крупнейшая в России платформа для коммуникации между гражданами и органами государственной власти, уполномоченными в области охраны здоровья.

На основании собранных данных юристами проекта регулярно направляют аналитические отчеты об уровне доступности системы здравоохранения и лекарственного обеспечения в стране в Администрацию Президента РФ, Минздрав РФ, Росздравнадзор, а также в иные заинтересованные органы власти.

Проект реализуется общественным движением «Молодые юристы России».

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Метки: онкология кумордино поздно пришли анализы ДоступнаяМедицина.рф жалобы на врачей
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Комментарии (7)

  • russs 
    Проект реализуется общественным движением «Молодые юристы России».

А это ещё что за нахлебники? Откуда вы все лезете???
    03.04.2017 13:45
    0 | 6

  • romich 
    Наша система гос. устройства взращивает  общество безмозглых жалобщиков и сутяжников. А молодые юристы живут  за счет этого стада.  А страдают  от их совместных  действий нормальные  люди. 
 П. С.  Жаловаться на то, что никто не брал трубку - это  сильно.  Принимать эту жалобу  и начинать разбор - еще сильнее.
    03.04.2017 14:10
    5 | 2

    • romflyag 
      Санитар ты, что вылез вперед своих старших товарищей по мед .блоку. Удаленная опухоль исследуется в течение 10 дней. Гистологическое исследование это не ноу-хау, делается со времен царя гороха. Много и иных методов диагностирования злокачественная опухоль или нет. 
Здесь налицо халатность, за которую должны понести наказание соответствующие люди в белых халатах.  Да и в данном конкретном случае, з/пл доХторов не причем.
      03.04.2017 15:26
      0 | 3

      • romich 
        Спасибо,  что просветил.
Ты,  жопа с усами,  коли слеп,  так  попроси прочесть текст новости вслух.
        03.04.2017 15:45
        1 | 2

      • Proletary 
        Фляг, ты на самом деле веришь в то, что пишешь?
        03.04.2017 16:30
        0 | 1

  • Юлёк 
    Везде и всюду нужно писать,а не звонить. Может не тот номер телефона был указан. Как говорилось: Без бумажки ты - букашка, а с бумашкой - человек.
    03.04.2017 14:40
    1 | 3

    • romich 
      Ехать надо. Лично. Медсведения по телефону не раздаются
      03.04.2017 15:22
      2 | 2
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