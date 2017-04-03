Около озера Бологое в кустарнике нашли скелетированный труп мужчины

1 апреля в следственный отдел регионального СКР поступило сообщение об обнаружении скелетированного тела мужчины 1937 г.р.

Тело лежало в зарослях кустарника на берегу озера Бологое. Личность удалось установить благодаря паспорту гражданина РФ, который был при погибшем.

В ходе проведенной проверки установлено, что 24 ноября 2016 года мужчина ехал на поезде следованием Рыбинск – Санкт-Петербург к своему родственнику, однако к месту назначения не прибыл. Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками ЛОВД на ст. Бологое.