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Около озера Бологое в кустарнике нашли скелетированный труп мужчины

03 Апреля 2017 13:30
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1 апреля в следственный отдел регионального СКР поступило сообщение об обнаружении скелетированного тела мужчины 1937 г.р.

Тело лежало в зарослях кустарника на берегу озера Бологое. Личность удалось установить благодаря паспорту гражданина РФ, который был при погибшем.

В ходе проведенной проверки установлено, что 24 ноября 2016 года мужчина ехал на поезде следованием Рыбинск – Санкт-Петербург к своему родственнику, однако к месту назначения не прибыл. Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками ЛОВД на ст. Бологое.

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Метки: скелетированные останки скелет останки мужчины труп мужчины
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Комментарии (1)

  • pessimist 
    "скелетированного тела"
    03.04.2017 15:53
    0 | 0
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