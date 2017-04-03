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С 3 апреля действуют временные ограничения движения грузовиков в Андреапольском и Спировском районах

03 Апреля 2017 12:55
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В соответствии с решением комиссии по безопасности дорожного движения в Андреапольском районе с 3 по 22 апреля введено временное ограничение движения грузовых автомобилей массой более 8 тонн по следующим автодорогам:

«Андреаполь – Костюшино – Торопаца» на участке «Костюшино – Торопаца»

«Луги – Мошары»

«Андреаполь – Хотилицы – Спиридово»

«Андреаполь – Бологово – Аксеново» на участке «Песчаха – Бологово – Аксеново»

«Пожня – Наговье – Бологово»

«Воскресенское – Песчаха»

«Песчаха – Любино» – Шарыгино – Аксеново»

«Верхний Аполец – Старинка»

На такой же период времени введено ограничение движения грузовых транспортных средств массой более 12 тонн и в Спировском районе. Ниже представлен перечень автодорог:

«Спирово – Выдропужск»

«Спирово – Козлово – Ососье»

«Спирово – «Торжок-Калашниково»

«Спирово – Лукино – Бирючево»

«Спирово – Козлово – Красноармеец»

«Калашниково – Бухалово»

Ранее ограничения движения были введены в Оленинском (12 тонн), Пеновском (8 тонн), Краснохолмском (12 тонн), Бельском (8 тонн), Рамешковском (20 тонн), Фировском (8 тонн), Сонковском (8 тонн), Весьегонском (20 тонн), Торопецком (12 тонн) и Удомельском (12 тонн) районах.

Напомним также, что приказом Министерства транспорта Тверской области с 1 апреля на 32 региональных автодорогах Тверской области введены временные ограничения движения грузовых транспортных средств по фактической массе 20 тонн.

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Метки: ограничения для грузовиков запрет для движения грузовиков
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