Тверичан приглашают на концерт в Императорский дворец

8 апреля, в 15.30 в Восточной башне Императорского дворца состоится концерт из цикла "Время, вперёд! " в рамках творческой лаборатории преподавателя ДШИ №2 Натали Петровой. В концерте выступят учащиеся и выпускники школы искусств, студенты Тверского музыкального колледжа им.М.П.Мусоргского, а также преподаватели этих учебных заведений.

В программе - инструментальная и вокальная музыка от эпохи барокко до наших дней. Зрители услышат оркестр синтезаторов, баян, аккордеон, цифровой V-accordion, домру, балалайку, флейту, гитару, альт, фортепиано. Также прозвучат стихи и состоятся видеопрезентации. Наряду с юными музыкантами будут выступать и лауреаты всероссийских и международных профессиональных исполнительских конкурсов.

Цикл концертов "Время, вперёд! "- это культурно-просветительский педагогический проект, цель которого показать, каким интересным может быть современное дополнительное образование в музыкальной школе.