tvernews.ru
03 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери пьяный парень без прав «рассекал» по дворам на маминой машине и «прокатил» на капоте пешехода

В Твери пьяный парень без прав «рассекал» по дворам на маминой машине и «прокатил» на капоте пешехода - ТИА
03 Апреля 2017 10:56
Автор:

Фоторепортаж
Видео

1 апреля в Твери прошла массовая профилактическая операция «Контроль трезвости». На улицах города  экипажи ГИБДД вместе со съёмочной группой ТИА останавливали все проезжающие автомобили – проверяли документы, обращали внимание на тонировку и состояние водителей. Тем водителям, которые выглядели пьяными, предлагали подышать в алкотестер или проехать в больницу для медицинского освидетельствования. Впервые инспекторам ГИБДД помогала ловить нерадивых автомобилистов народная дружина.

Примерно в 22.00 по рации  дежурный сообщил, что на ул.Т.Ильиной сознательный пешеход остановил и не отпускает пьяного водителя.

Действительно, пешеход оказался очень сознательным. Он крепко держал пьяного парня за воротник до самого приезда инспекторов – вырваться на волю не было никаких шансов.

Пешеход рассказал ТИА, как попался нарушитель.

- У местных пацанов здесь, у магазина, была какая-то разборка, дрались человек 15. А потом вот этот герой (показывает на пойманного парня) сел в «Жигули» и начал гонять по округе – из двора во двор. Я вышел на дорогу, чтобы остановить его, понятно было, что парень «не в адеквате». Но водитель не захотел останавливаться, прокатил меня несколько метров на капоте, потом сдал назад и только потом остановился. Он пошел ко мне драться, я выдернул ключи из замка зажигания и схватил водилу за воротник, чтоб он не убежал, после чего вызвал ДПС.

Водитель с трудом стоял на ногах, от падения его спасало то, что сознательный пешеход держал его за шиворот.

- Я не водитель, я даже руля не видел, - заплетающимся языком сказал молодой человек. - Я не был за рулем, мне вообще все по барабану. А кто был за рулем, я это в себе удержу.

Пьяный водитель сказал, что у него тоже есть свидетели, которые подтвердят, что он «не управлял автомобилем за рулем», после чего сказал ТИА, что интервью он не дает, и показал средний палец.

Оказалось, что "герой" попадается уже не в первый раз. Парню 20 марта исполнилось 18 лет, водительских прав у него нет. В 2016 году он уже привлекался за управление автомобилем пьяным и без прав, тогда отделался штрафом. 1 апреля - второе аналогичное преступление. Юноша решил погонять на автомобиле своей родительницы.

На место событий пришли товарищи, некоторые также изрядно подвыпившие, с синяками после драки у магазина. Один, особенно важный, прятался от камеры, но корреспонденту ТИА пояснил, что он в ответе за происходящее,

- Вы, женщина, ничего тут не понимаете, я несу ответственность за друга, он же молодой еще совсем. Я пришел сюда вопросы порешать.

Решать вопросы теперь будет суд: по ст. 264 УК РФ пьяному водителю-рецедивисту грозит реальный срок.

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: контроль трезвости братва пьяный водитель прокатил на капоте пешехода
Смотрите также:
Комментарии (20)

  • Алексей Владимирович 
    у дефективных праздник был первого вот они и бесновались. что с городом будет
    03.04.2017 11:03
    1 | 18

  • VladislaV 
    А нет ли повода завести дело на сознательного гражданина по статье "незаконное ограничение свободы"?
    03.04.2017 11:05
    22 | 6

    • Net. 
      Сознательного гражданина надо поблагодарить! Побольше бы таких порядок бы был, а то сидят все по своим "норам" пока не "прилетело".
      03.04.2017 11:13
      2 | 27

    • Добрая Мышь 
      Вы тоже как все дефективные праздник отмечали?
      03.04.2017 11:14
      0 | 9

      • jazz-y 
        Не, скорее человек пишет про законодательный парадокс, когда подобные ребята в ответ пишут заявление на незаконное ограничение свободы или побои. Такие истории не всегда решаются в пользу сознательных граждан.
        03.04.2017 11:26
        0 | 15

        • Koppel 
          У этих дегенератов мозгов не хватит на встречную заяву. Если кто не научит, конечно...
          03.04.2017 11:36
          0 | 7

        • VladislaV 
          Именно об этом. Имел ли право гражданин проявлять свою сознательность, ограничивая свободу хоть и выпившего водителя?

Случай с ребенком, стрелявшем по автомобилям из игрушечного автомата как бы пример.

А так же много историй как по-молодецки дали п..ды автоугонщикам, ворам, грабителям, а потом пожалте на нары.
          03.04.2017 11:46
          1 | 6

          • Добрая Мышь 
            имеет полное право, тк. свобода 1 выпившего нарушает свободу окружающих
            03.04.2017 12:22
            0 | 4

            • VladislaV 
              Хех... Как бы да, но на практике часто по-другому.
              03.04.2017 13:18
              1 | 2

              • Добрая Мышь 
                а на практике надо брать Ук и Ак в помощь и свидетелей
                03.04.2017 13:48
                0 | 2

    • hockey 
      гражданское задержание
      03.04.2017 11:28
      0 | 2

    • russs 
      Вьюноша может заявить, что сознательный гражданин его снасильничал, а выпил он всего лишь на-донышке!
      03.04.2017 11:36
      2 | 8

  • russs 
    На пробешку его надо, кругов на сто, а потом: в армию призвать, как раз весенний призыв начался.
    03.04.2017 11:34
    1 | 11

  • Alekca 
    А что номера то закрыли, как что, так крупным планом на всеобщее обозрение, или мама какая - то "непростая"
    03.04.2017 12:44
    0 | 2

  • Anacconda 
    К вопросы ответного заявления,как бы все запели,если бы он сбил кого нибудь с тяжелыми последствиями,ребенка ,например???Сознательному человеку большой респект.
    03.04.2017 13:07
    0 | 2

    • VladislaV 
      Ну когда бы сбил, тогда бы и голосили.
Да и пьяный пьяному рознь.
      03.04.2017 13:20
      2 | 4

  • hatamoto san 
    сознательных и смелых мужиков сейчас мало - вот и резвится бакланье и быдло, я прям удивился - кто сейчас сможет так поступить как этот мужик?
да это подвиг по нынешним временам...
    03.04.2017 13:43
    0 | 7

  • peshehod 
    Морда у парня довольно умная и почти честная. Глаза опять же добрые. Оступился, с кем не бывает. Наказать надо, но чтоб не поломать жизнь молодую.
    03.04.2017 14:11
    2 | 0

  • Michasik 
    Получит парень от отца хозяйской цепью
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    03.04.2017 15:18
    0 | 1

  • Гера Эфесский 
    Зачать и родить ума хватило, а воспитать человека из отпрыска не могут. Потом такие вот слабоумные человекообразные не могут даже предположить, что, садясь пьяным за руль, без прав, да ещё и повторно, он уже совершает преступление и угрожает жизни настоящих людей. Реальный срок такому! Однозначно! Нужно избавить наше общество от этого источника опасности.
    03.04.2017 16:12
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
116

1 апреля состоится пробежка для всех желающих!

2017-03-31 18:34
91

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
77

1 апреля состоялась пробежка для всех желающих

2017-04-01 13:46
69

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

2017-03-29 14:10
61

Заведующая детским садом против фотографа: кто прав?

2017-03-28 19:35
45

В Ржеве всем миром собрали полмиллиона на коляску близнецам-инвалидам

2017-03-31 15:00
43

Умер Марк Хасаинов

2017-04-02 14:12
42

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100