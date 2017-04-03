В Твери пьяный парень без прав «рассекал» по дворам на маминой машине и «прокатил» на капоте пешехода

1 апреля в Твери прошла массовая профилактическая операция «Контроль трезвости». На улицах города экипажи ГИБДД вместе со съёмочной группой ТИА останавливали все проезжающие автомобили – проверяли документы, обращали внимание на тонировку и состояние водителей. Тем водителям, которые выглядели пьяными, предлагали подышать в алкотестер или проехать в больницу для медицинского освидетельствования. Впервые инспекторам ГИБДД помогала ловить нерадивых автомобилистов народная дружина.

Примерно в 22.00 по рации дежурный сообщил, что на ул.Т.Ильиной сознательный пешеход остановил и не отпускает пьяного водителя.

Действительно, пешеход оказался очень сознательным. Он крепко держал пьяного парня за воротник до самого приезда инспекторов – вырваться на волю не было никаких шансов.

Пешеход рассказал ТИА, как попался нарушитель.

- У местных пацанов здесь, у магазина, была какая-то разборка, дрались человек 15. А потом вот этот герой (показывает на пойманного парня) сел в «Жигули» и начал гонять по округе – из двора во двор. Я вышел на дорогу, чтобы остановить его, понятно было, что парень «не в адеквате». Но водитель не захотел останавливаться, прокатил меня несколько метров на капоте, потом сдал назад и только потом остановился. Он пошел ко мне драться, я выдернул ключи из замка зажигания и схватил водилу за воротник, чтоб он не убежал, после чего вызвал ДПС.

Водитель с трудом стоял на ногах, от падения его спасало то, что сознательный пешеход держал его за шиворот.

- Я не водитель, я даже руля не видел, - заплетающимся языком сказал молодой человек. - Я не был за рулем, мне вообще все по барабану. А кто был за рулем, я это в себе удержу.

Пьяный водитель сказал, что у него тоже есть свидетели, которые подтвердят, что он «не управлял автомобилем за рулем», после чего сказал ТИА, что интервью он не дает, и показал средний палец.

Оказалось, что "герой" попадается уже не в первый раз. Парню 20 марта исполнилось 18 лет, водительских прав у него нет. В 2016 году он уже привлекался за управление автомобилем пьяным и без прав, тогда отделался штрафом. 1 апреля - второе аналогичное преступление. Юноша решил погонять на автомобиле своей родительницы.

На место событий пришли товарищи, некоторые также изрядно подвыпившие, с синяками после драки у магазина. Один, особенно важный, прятался от камеры, но корреспонденту ТИА пояснил, что он в ответе за происходящее,

- Вы, женщина, ничего тут не понимаете, я несу ответственность за друга, он же молодой еще совсем. Я пришел сюда вопросы порешать.

Решать вопросы теперь будет суд: по ст. 264 УК РФ пьяному водителю-рецедивисту грозит реальный срок.