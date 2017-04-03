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В Твери 9-летний велосипедист врезался в машину

03 Апреля 2017 10:03
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Фоторепортаж

За выходные на дорогах Тверской области произошло 10 ДТП, в которых 1 человек погиб и 14 получили травмы различной степени тяжести.

2 апреля около 14.10 в  Твери на улице Хромова 44-летний водитель на «Шкода  Октавия» при движении по дворовой территории столкнулся с 9-летим велосипедистом на подростковом велосипеде «СТЕЛС». Ребенок выехал из-за припаркованных машин. С травмами юного велосипедиста госпитализировали в травматологическое отделение Детской областной клинической больницы.

1 апреля около 18.15 36-летний водитель на "Фольксваген Гольф" ехал по проспекту  Гвардейский в  Осташкове. В это время по правому краю проезжей части дороги в попутном  направления двигалась группа молодых людей. Подъезжая к ним, водитель стал сигналить, так как один из подростков начал переходить дорогу,  но  ДТП избежать не удалось. Фольксваген сбил пешеход, 15-летнего подростка госпитализировали

2 апреля около 19.01 на набережной Реки Лазури  трезвый 32-летний водитель на «Ладе Приора» столкнулся с движущимся попутно«Рено Симбол» под управлением трезвого 46-летнего водителя. Далее «Рено»  врезался во встречный «Киа Рио» под управлением 25-летнего водителя. В связи с противоречивостью показаний водителей материал направлен на административное расследование. В результате ДТП пострадали водитель «Рено Симбол», его осмотрели на месте,  после оказания медицинской помощи отпустили. 33-летний пассажир «Лада Приора» госпитализирован, сообщает УГИБДД России по Тверской области

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Метки: дтп аварии дтп с пострадавшими
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