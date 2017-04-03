В Твери эвакуировали частный детский сад

3 апреля в 9.25 на пульт дежурного УМЧС по Тверской области поступило сообщение о том, что в детском саду на ул. Оснабрюкская д. № 25 пахнет гарью. Пожарных вызвали сотрудники частного детского учреждения.

Из здания были эвакуированы 14 детей и 3 сотрудника. Выяснилось, что запах и задымление произошли из-за неисправности стиральной машины. Как пояснили в УМЧС по Тверской области, никто не пострадал.