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В Торжке ВАЗ сбил женщину с коляской

03 Апреля 2017 09:58
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1 апреля в 9.15, в Торжке, на ул. Садовая на пешеходном переходе водитель ВАЗ-2112 сбил женщину с коляской. Как рассказала ТИА свекровь пострадавшей, ДТП произошло у магазина «Секрет мясника».

Сноха шла из поликлиники с коляской с двухмесячным ребенком. На пешеходном переходе в крайней полосе водитель остановился, чтобы пропустить ее, а по второй полосе летела "двенашка". По счастливой случайности, мать успела отдернуть коляску в сторону - коляска упала, но ребенок не выпал.

Коляска ремонту не подлежит. Малыш получил травмы, пока до конца не понятно, насколько они серьезные, рассказала ТИА свекровь пострадавшей.

В пресс-службе УГИБДД по Тверской области ТИА пояснили, что женщина – мать ребенка на месте аварии от госпитализации отказалась. 

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Метки: сбил женщину с коляской сбил женщину пострадала женщина с ребенком
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