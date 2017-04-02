tvernews.ru
03 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

2 апреля в Кимрах на пожаре погиб мужчина

02 Апреля 2017 20:49
Автор:

 

2 апреля в ходе тушения пожара в частном одноэтажном деревянном доме, расположенном на ул. Герцена в Кимрах, обнаружили тело 39-летнего мужчины, который жил в сгоревшем доме один.
 
На месте происшествия работают следователь Следственного комитета, сотрудники МЧС и УМВД. При внешнем осмотре тела погибшего мужчины видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: погиб мужчина пожар мчс
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
116

1 апреля состоится пробежка для всех желающих!

2017-03-31 18:34
91

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
77

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
73

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

2017-03-29 14:10
61

1 апреля состоялась пробежка для всех желающих

2017-04-01 13:46
60

Заведующая детским садом против фотографа: кто прав?

2017-03-28 19:35
45

В Ржеве всем миром собрали полмиллиона на коляску близнецам-инвалидам

2017-03-31 15:00
43

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100