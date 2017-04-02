2 апреля в Кимрах на пожаре погиб мужчина

2 апреля в ходе тушения пожара в частном одноэтажном деревянном доме, расположенном на ул. Герцена в Кимрах, обнаружили тело 39-летнего мужчины, который жил в сгоревшем доме один.



На месте происшествия работают следователь Следственного комитета, сотрудники МЧС и УМВД. При внешнем осмотре тела погибшего мужчины видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.