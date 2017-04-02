В Тверской области осужденные сделали метровый храм из спичек и модель фрегата «Победа»

В феврале в исправительных учреждении Тверской области прошел первый этап конкурса изобразительного искусства среди осужденных , на котором были представлены самые разнообразные работы. Так, в ИК-4 на суд жюри выдвигались кованый подсвечник, скульптуры из различных материалов, живописные полотна и храм из спичек. В ИК-5 осужденные женщины написали картины акварелью и маслом, смастерили шкатулки, матрешки и деревянные скульптуры.

Конкурсная комиссия направила для участия в финале конкурса метровый храм из спичек, картины «Венецианский мост», «Каналы Венеции» и «Лес», модель фрегата «Победа».

Осужденная из ИК-5, автор картины «Каналы Венеции» имеет высшее художественное образование. Она неоднократно участвовала в выставках, работает в различных жанрах, пишет маслом и акварелью, занимается иконописью и декоративно-прикладным творчеством. Главное для нее – видеть прекрасное даже в самом простом и незаметном.

Осужденный ИК-6, представивший на конкурс модель корабля, учился резьбе по дереву и судомоделированию в школьном кружке.

Остальные тверские участники конкурса занялись творчеством уже в исправительных учреждениях.