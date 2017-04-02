В Твери пьянка закончилась поножовщиной

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о госпитализации 33-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением.
Выяснилось, что в день происшествия мужчина употреблял алкоголь вместе со своим знакомым. Между ними произошла ссора,один из участников застолья взял кухонный нож и ударил в грудь своего приятеля, после чего скрылся с места преступления.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1989 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый задержан
Комментарии (2)
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peshehod
02.04.2017 17:14
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romich
02.04.2017 17:30
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