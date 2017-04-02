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В Твери пьянка закончилась поножовщиной

02 Апреля 2017 14:58
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В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о госпитализации 33-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением.

Выяснилось, что в день происшествия мужчина употреблял алкоголь вместе со своим знакомым. Между ними произошла ссора,один из участников застолья взял кухонный нож и ударил в грудь своего приятеля, после чего скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1989 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по  статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый задержан

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Метки: поножовщина. криминал в Твери
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Комментарии (2)

  • peshehod 
    Если б пьянка закончилась чтением Шекспира, вот это была б новость!
    02.04.2017 17:14
    0 | 0

    • romich 
      Может, они инсценировали Шекспира,  да переиграли.
      02.04.2017 17:30
      0 | 0
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