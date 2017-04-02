В Твери пьянка закончилась поножовщиной

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о госпитализации 33-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением.

Выяснилось, что в день происшествия мужчина употреблял алкоголь вместе со своим знакомым. Между ними произошла ссора,один из участников застолья взял кухонный нож и ударил в грудь своего приятеля, после чего скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1989 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый задержан