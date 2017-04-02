В Тверской области грабители брызнули 85-летней женщине в глаза из газового баллончика

В Торопецком районе в полицию обратилась 85-летняя местная жительница с заявлением о грабеже.

Ночью грабители выставили окна и проникли в дом к пожилой женщине. Они брызнув из газового баллончика в глаза бабушке, а затем забрали деньги, мобильный телефон и фонарик, после чего скрылись с места преступления.

Женщина смогла запомнить приметы нападавших. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали нападавших и доставили в отделение полиции. Ими оказались неработающие ранее неоднократно судимые жители города Торопца 1983 и 1975 годов рождения. Мужчины допрошены, в содеянном сознались.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.