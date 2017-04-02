Умер Марк Хасаинов

Он умер 2 апреля в возрасте 57 лет. Марк Жанович Хасаинов - уроженец Вышнего Волочка. В январе 1996-го он возглавил администрацию родного города, в октябре того же года на первых в истории выборах городского самоуправления был избран мэром Вышнего Волочка.

​С 1997 года Марк Жанович был депутатом Законодательного Собрания Тверской области, в 2001-м его избрали председателем регионального парламента. Являлся членом Совета Законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, а также членом консультативного Совета при полномочном представителе Президента в ЦФО.

​Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил соболезнования родным и близким

- Имя Марка Жановича навсегда вписано в историю Тверской области. Являясь яркой и сильной личностью, в новых условиях развития региона и всей страны он стал одной из самых заметных общественно-политических фигур. Его опыт, управленческие качества стали надежной опорой в принятии важных решений регионального парламента, направленных на укрепление экономики и достижение социальной стабильности, — говорится в телеграмме от имени главы региона.