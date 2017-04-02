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Умер Марк Хасаинов

Умер Марк Хасаинов - ТИА
02 Апреля 2017 14:12
Автор:

Он умер 2 апреля в возрасте 57 лет.  Марк Жанович Хасаинов - уроженец Вышнего Волочка. В январе 1996-го он возглавил администрацию родного города, в октябре того же года на первых в истории выборах городского самоуправления был избран мэром Вышнего Волочка.

​С 1997 года Марк Жанович был депутатом Законодательного Собрания Тверской области, в 2001-м его избрали председателем регионального парламента. Являлся членом Совета Законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, а также членом консультативного Совета при полномочном представителе Президента в ЦФО.

​Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил соболезнования родным и близким

- Имя Марка Жановича навсегда вписано в историю Тверской области. Являясь яркой и сильной личностью, в новых условиях развития региона и всей страны он стал одной из самых заметных общественно-политических фигур. Его опыт, управленческие качества стали надежной опорой в принятии важных решений регионального парламента, направленных на укрепление экономики и достижение социальной стабильности, — говорится в телеграмме от имени главы региона.

 

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Метки: Марк Хасаинов усмер
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Комментарии (36)

  • Dobry кrtek 
    "Его опыт, управленческие качества стали надежной опорой в принятии важных решений регионального парламента, направленных на укрепление экономики и достижение социальной стабильности," И это на самом деле соответствует действительности? Кто у нас из ВВ (тов.  Хортон )? Поясните.
    02.04.2017 14:21
    2 | 7

  • kudimov 
    Тов Хортон работает в другом городе, а в ВВ бывает редко. Убежала почему-то от социальной стабильности.
    02.04.2017 14:30
    1 | 7

    • Dobry кrtek 
      Она после сбяжала, а при покойном была. Пусть пояснит, что и как. Вдруг нас обманывают...в смысле, что в ВВ всё рушится и заливает водами талыми.)
      02.04.2017 14:39
      1 | 4

      • horton 
        "В конце 90-х и начале нового века Марк Хасаинов считался одним из самых влиятельных политиков региона, именно его прочили в преемники губернатора Платова. В последние годы Марк Жанович отошел от политики..."
57 лет не тот возраст, чтобы умирать... Жаль человека... Соболезнования родным.
        02.04.2017 14:44
        3 | 7

        • Dobry кrtek 
          Вас просили пояснить о соответствии заявления губера действительности. Вы же корешковая вышневолочка.
          02.04.2017 14:49
          1 | 5

          • horton 
            "... в ВВ всё рушится и заливает водами талыми..." - это сейчас, а не тогда...
Считаю, что я не компетентна давать оценку деятельности МЖХ...

На других ресурсах написано, что он умер 1 апреля в ОКБ...
            02.04.2017 14:54
            0 | 4

            • Dobry кrtek 
              Значит юлите...Или врать не хотите.
              02.04.2017 14:59
              1 | 2

              • horton 
                Во времена его правления мне никуда бежать не хотелось, хотя возможности были... даже больше, чем сейчас...
                02.04.2017 15:04
                4 | 1

                • Dobry кrtek 
                  А из Москвы ( подмосквы ) в ВВ тожа бегут ( бежали при покойном )?
                  02.04.2017 15:15
                  1 | 1

                  • horton 
                    В конце 90-х не только в ВВ стало хуже, чем в конце 80-х...
                    02.04.2017 15:21
                    2 | 2

                    • Dobry кrtek 
                      1. Как Вы думаете, кто в этом виноват или не виноват никто? 2. Коли сейчас в ВВ стало лучше, чем раньше, то почему Вы не возвращаетесь на малую родину, но продолжаете гнаться за золотым тельцом?
                      02.04.2017 15:27
                      1 | 1

                      • horton 
                        1. Вы хотите, чтобы я сказала: виноват МЖ? Не скажу...
2. Я не говорила, что сейчас в ВВ стало лучше... и... придет время - вернусь! А пока я нужнее там, где сейчас нахожусь...
                        02.04.2017 15:38
                        2 | 1

                        • Dobry кrtek 
                          Ясно. А нужнее Вы там, где больше платят)))
                          02.04.2017 15:41
                          2 | 1

                          • horton 
                            Нужнее и лучше - разные понятия...
                            02.04.2017 16:13
                            1 | 1

                            • Dobry кrtek 
                              Ага))).
                              Прикрепленные видео:
                              Прикрепленное видео
                              02.04.2017 16:47
                              1 | 0

      • Proletary 
        Своей смертью умер Марк Жанович, и одно это можно считать достижением. Не туда смотрите, вот это поважнее будет. Похоже, схватка под ковром выходит на новый уровень. Одумайтесь пока не поздно, наша богадельня пока для вас открыта.
        02.04.2017 14:51
        0 | 4

        • Dobry кrtek 
          Да всем нас.ать)). В смысле, на здоровье, оножбесцены, то есть бесценно.
          02.04.2017 14:54
          1 | 1

          • Proletary 
            Да пох на это здоровье, речь про деньги!
            02.04.2017 15:06
            0 | 3

  • Бертран 
    Марк Жанович, был человеком состоятельный и состоявшимся, он мог жить в любом городе мира, но Тверскую область и Вышний Волочек не бросил. Ибо был он патриотом, и пламенным бойцом за счастье и благополучие вышневолочан. А в историю области он вошел как мудрый политик, грамотный хозяйственник и искусный педагог. Земля тебе пухом, дорогой коллега и соратник, спи спокойно.
    02.04.2017 14:43
    3 | 5

  • kudimov 
    Что с ним случилось то?  Молодой мужик....
 Кстати Пантюшкин тоже вышневолоцкий и тоже рано умер.
    02.04.2017 14:45
    0 | 2

    • Бертран 
      Эти люди всего себя, без остатка отдали делу борьбы за лучшую жизнь простого народа. Никакой организм не вынесет столь высоких физических и интеллектуальных нагрузок. Так умирают Герои!
      02.04.2017 14:49
      3 | 5

      • Dobry кrtek 
        А народ простой это уже ощутил или пока время не пришло?
        02.04.2017 14:55
        1 | 4

      • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
        На братской могиле ПЖиВ благодарный народ отольет в граните эту эпитафию.
        02.04.2017 15:15
        1 | 5

      • uabumoderoff 
        Ага,нажрутся виагры,а потом анальным сексом с девками занимаются.Знаю точно.
        02.04.2017 15:19
        2 | 5

    • hrust 
      kudomov 
Печень. Поступил в ОКБ 15 Марта. 
Пишут на других ресурсах
      02.04.2017 18:58
      0 | 0

  • uabumoderoff 
    Наверняка во время секса гикнулся.Уж очень любил молоденьких девочек.У него их целый гарем был,в том числе и моя бывшая.Не соболезную.
    02.04.2017 14:53
    2 | 4

    • romich 
      Бывшей твоя  стала до или после гарема?
      02.04.2017 16:14
      0 | 2

      • uabumoderoff 
        Глупый вопрос.Конечно,после.Это она мне рассказала.
        02.04.2017 16:22
        0 | 0

        • romich 
          Вопросов больше не имею.
          02.04.2017 17:22
          0 | 1

  • Leandr 
    В начале 90-х численность населения ВВ была примерно 85 тыс., это был второй по величине город в ТО. Сейчас по Википедии  48 177 чел. (2016). То есть население сократилось вдвое, особенно быстро оно шло на убыль при Хасаинове.
Хортон, а вы сокращения численности не заметили, хотя сами смылись. А кто еще с вами уехал/умер? - по идее,  должны были уехать/умереть каждый второй ваш родственник и сосед (соседка). Рассказывайте.
Рождаемость на нуле? Как думаете почему?
    02.04.2017 15:05
    0 | 5

    • horton 
      Вы так говорите, будто лично я виновата в сокращении рождаемости в ВВ...
Сами же знаете, почему...
      02.04.2017 15:23
      0 | 3

      • Dobry кrtek 
        Региональная эпидемия импотенции?
        02.04.2017 15:28
        0 | 3

        • Scribe 
          Марк Жанович не импотент!
Мадамы все смылись.
          02.04.2017 15:35
          2 | 8

      • Leandr 
        Не надо на меня стрелки переводить, я всего пару раз был в вашем ВВ, его разрушил Хасаинов. Смотрите, даже казалось бы, на что отсталый район у Дубова, а численность не так сильно сократилась. Дубов принимал меры.
        02.04.2017 15:30
        3 | 4

        • Naval cadet 
          Придется мне в ВВ переселяться,
рождаемость повышать
          02.04.2017 18:18
          0 | 3

      • LyudoEdka 
        А кто виноват в сокращении рождаемости в ВВ?
Ты же уехала и твои подруги тоже уехали.
А Марк Хасаинов не может рожать!
        02.04.2017 15:33
        2 | 12
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