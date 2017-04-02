В Тверской области на пожаре погиб мужчина-инвалид

1 апреля на пожаре в поселке Мста Удомельского района обнаружили тело 56-летнего мужчины-инвалида. Следственный комитет проводит по этому факту проверку.

При внешнем осмотре тела погибшего мужчины видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, проводятся иные проверочные мероприятия.