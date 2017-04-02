В Тверской области на пожаре погиб мужчина-инвалид

1 апреля на пожаре в поселке Мста Удомельского района обнаружили тело 56-летнего мужчины-инвалида. Следственный комитет проводит по этому факту проверку.
При внешнем осмотре тела погибшего мужчины видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, проводятся иные проверочные мероприятия.
Комментарии (1)
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pessimist
02.04.2017 15:21
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