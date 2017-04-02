В Твери сотрудники полиции вернули владельцу похищенный велосипед

В полицию Твери поступила информация о краже велосипеда. Потерпевший сообщил, что имущество похитили с лестничной площадки дома, расположенного на улице Попова областного центра.

По подозрению в совершении преступлении в отдел полиции доставили неработающего ранее судимого 27-летнего житель Твери. Злоумышленник допрошен, дал признательные показания. Велосипед изъят и возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».