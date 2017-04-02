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В Тверской области сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в угоне

02 Апреля 2017 11:23
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В полицию обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что у него угнали автомобиль марки «Пежо-Партнер», припаркованный у дома по месту жительства.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, подходящий под описание разыскиваемого.

Полицейские остановили авто, за рулем находился 29-летний житель города Бологое.  

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угнанную машину вернули хозяину.

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Метки: угон автомобиля тверская область
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