В областную клиническую больницу на вертолете доставили пациента из Кашина

1 апреля 2017 года привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи мужчине 1958 года рождения, находившемуся в центральной районной больнице Кашинского района.

В 12:08 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России, базирующегося на площадке Змеёво города Твери, с бригадой врачей вылетел в центральную районную больницу Кашинского района для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки в Тверь. После оказания необходимой медицинской помощи пациенту на месте было принято решение транспортировать мужчину в ОКБ г. Твери.

В 15:10 пациент под надзором врачей вертолетом КА-32А МЧС России был доставлен в областную клиническую больницу города Твери, сообщает МЧС