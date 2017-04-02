В Твери пройдет литературный концерт, посвящённый творчеству «короля смеха» Аркадию Аверченко

2 апреля в 17.00 в актовом зале библиотеки Горького состоится литературный концерт артиста Московской государственной филармонии Алексея Злаказова «Аркадий Аверченко. Какая прелесть это искусство!».

Концерт входит в цикл «Русские трагикомедии», в котором уже прозвучали произведения М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова. Аркадий Аверченко – писатель-эмигрант с нелёгкой судьбой, который за лёгкость стиля и искромётные, лёгкие сатирические рассказы снискал звание «короля смеха».

В этом году исполняется 25 лет сотрудничествак Алексея Злаказова с библиотекой. Яркие и искромётные литературные концерты Алексея Злаказова — маленькие театральные шедевры, весёлые, ироничные, иногда гротескные, драматические, пронзительные, печальные — разные, с вдохновением исполненные, всегда очень профессионально составленные. Артист собирает огромную и благодарную аудиторию, которая с нетерпением ждёт их и готовится к ним как к большому событию.