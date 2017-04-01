В Торжке на пешеходном переходе сбили молодую женщину

1 апреля, в 9:15 в городе Торжке, на ул. Красноармейская, напротив дома 16 водитель ВАЗ 21120 сбил на пешеходном переходе 26-летнюю девушку. От госпитализации она отказалась, сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области.
1 апреля, в 9:15 в городе Торжке, на ул. Красноармейская, напротив дома 16 водитель ВАЗ 21120 сбил на пешеходном переходе 26-летнюю девушку. От госпитализации она отказалась, сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области.
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