В Торжке на пешеходном переходе сбили молодую женщину

1 апреля, в 9:15 в городе Торжке, на ул. Красноармейская, напротив дома 16 водитель ВАЗ 21120 сбил на пешеходном переходе 26-летнюю девушку. От госпитализации она отказалась, сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области.