Супруга подследственного главы Осташковского района Тузова оштрафована судом за оскорбление полицейских при проведении обыска

29 декабря прошлого года приговором и.о. мирового судьи судебного участка Осташковского района и ЗАТО «Солнечный» Тверской области гражданка Тузова была признана виновной по ст.319 УК РФ и присуждена к штрафу. Дело в том, что при расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении её супруга - главы Осташковского района Михаила Тузова, следователи и полицейские проводили обыск в их доме. При этом Тузова в присутствии понятых грубо оскорбляла представителей правоохранительных органов, тем самым унизив их честь и достоинство как представителей власти.

Несогласная теперь уже с приговором, гражданка Тузова и ее адвокат Васильев подали апелляцию в Осташковский городской суд Тверской области. Однако 28 марта 2017 г. их жалобы оставили без удовлетворения.

Напомним, уголовное дело в отношении главы Осташковского района Тверской области Михаила Тузова возбуждено по ч.2 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Это дело длится с 2014 года. Следствием установлено, что с октября по декабрь 2014 года Тузов допустил многочисленные нарушения при строительстве теплотрассы в городе Осташкове. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов ООО «Ремстройкомплекс» в виде имущественного ущерба на сумму не менее 250 тысяч рублей, МП «Ремонтно-строительное предприятие» в виде ущерба на сумму не менее 412 тысяч рублей и администрации Осташкова на сумму не менее 1 миллиона 543 тысяч рублей.

Кроме того, теплотрасса была построена в период с 1 по 24 октября 2014 без проекта и необходимой для ее строительства технической документации, при этом теплотрасса незаконно была подключена к школе №1 Осташкова. В связи с этим в школе установилась низкая температура.

31 октября 2015 года при предъявлении обвинения Тузов попытался скрыться, но был задержан. осташковский городской суд временно отстранил Тузова от занимаемой должности.