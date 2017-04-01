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О тверском трамвае "Витязь" питерцы сняли фильм

01 Апреля 2017 16:42
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Видео

В Питере вот уже почти год ездит первый шестиосный 100% низкопольный отечественный трамвай «Витязь» 71-931  почти за 100 млн. рублей. Авторы проекта #Железнодорожное очередную программу подготовили именно про тверской трамвай (собран на ТВЗ, компания "Транспортные системы"), прокатившись по маршруту №100. И в шутку сравнили его с Сadillac Escalade Platinum, стоимостью в 5 млн. рублей.

Сейчас в Петербурге бегает 10 "Витязей".

По словам авторов, трамвай выглядит симпатично, современно и снаружи и изнутри. Приятная цветовая гамма, красивый удобный салон с хорошей шумоизоляцией. Трамвай едет плавно, разгоняется быстро. Двери открываются без шума и грохота. В общем, всем хорошо, кроме цены - очень уж дорого (за такие деньги можно купить 40 обычных вагонов).

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Метки: тверской трамвай витязь трамвай витязь твз
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Комментарии (1)

  • kentara 
    Ага, сняли, еще в прошлом году...
    01.04.2017 18:37
    0 | 2
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