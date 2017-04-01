В Тверской области безработный угнал трактор

В Фировском районе в полицию обратился 33-летний местный житель и написал заявление об угоне трактора «Т-40», стоимостью 100 000 рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого - это 31-летний неработающий, ранее судимый житель Фировского района. Мужчину задержали по месту проживания и доставлили в отдел полиции, где он признался в угоне. Он пояснил, что пошёл на преступление из-за тяжёлого материального положения. Теперь ему предстоит ответить за кражу по закону, потому что возбуждено уголовное дело.