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В Тверской области безработный угнал трактор

01 Апреля 2017 14:37
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Фоторепортаж

В Фировском районе в полицию обратился 33-летний местный житель и написал заявление об угоне трактора «Т-40», стоимостью 100 000 рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого - это 31-летний неработающий, ранее судимый житель Фировского района. Мужчину задержали по месту проживания и доставлили в отдел полиции, где он признался в угоне. Он пояснил, что пошёл на преступление из-за тяжёлого материального положения. Теперь ему предстоит ответить за кражу по закону, потому что возбуждено уголовное дело.

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Метки: кража угон угнал трактор безработный
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Комментарии (1)

  • horton 
    "Теперь ему предстоит ответить за кражу по закону, потому что возбуждено уголовное дело."

С ТИА анекдотов не надо...)
    01.04.2017 15:30
    0 | 5
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