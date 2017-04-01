В Тверской области водитель-"чайник" врезался в столб: в ДТП пострадали 4 человека

В Бологовском районе в ДТП пострадали 4 человека. Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

По предварительной информации, 1 апреля, около 06.30 на ул. Горская в городе Бологое 25 –летний водитель (не пристегнутый ремнем безопасности, водительское удостоверение получил в 2016 году), на ВАЗ-21063 ехал в сторону Бологовского арматурного завода. По неустановленной причине выехал на противоположную сторону дороги, где и врезался в столб.

В результате ДТП пострадали сам водитель и 3 пассажира (мужчина 24 лет, девушки 20 и 30 лет). Все пострадавшие с травмами были госпитализированы в больницу.