В Калининском районе ГАЗ насмерть сбил пешехода

31 марта, в 02.27 на 30 км а/д Тверь-Тургиново Калининского района 31-летний водитель ГАЗ322132 сбил 52-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги (на правой полосе по ходу движения ТС). В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

31 марта, в 11.28 на пр-те Калинина в Твери из-за резкого торможения троллейбуса ТРОЛЗА № 61, под управлением 36-летней женщины, в салоне упала 78-летня пассажирка. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.