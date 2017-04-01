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В Калининском районе ГАЗ насмерть сбил пешехода

01 Апреля 2017 13:20
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31 марта, в 02.27 на 30 км а/д Тверь-Тургиново Калининского района 31-летний водитель ГАЗ322132 сбил 52-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги (на правой полосе по ходу движения ТС). В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

31 марта, в 11.28 на пр-те Калинина в Твери из-за резкого торможения троллейбуса ТРОЛЗА № 61, под управлением 36-летней женщины, в салоне упала 78-летня пассажирка. Пострадавшую с  травмами доставили в больницу.

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Метки: сбили пешехода сводка дтп пассажирка упала в троллейбусе дтп в твери
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