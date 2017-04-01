В Твери полицейские накрыли наркопритон на бульваре Ногина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области получили оперативную информацию о том, что в Твери, в квартире дома по бульвару Ногина есть притон, в котором собираются наркоманы. При проверке эти сведения подтвердились.

Организовала наркопритон неработающая 39-летняя владелица квартиры, ранее судимая.

Когда полицейские зашли в квартиру, там были несколько человек, которые также неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В момент появления полицейских хозяйка и ее гости находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейские изъяли одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ.