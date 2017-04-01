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В Кимрах открыли музейный центр «Столица Сапожного царства»

01 Апреля 2017 11:53
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Фоторепортаж

31 марта в Кимрском краеведческом музее прошла презентация новой экспозиции «Столица Сапожного царства». Это проект Тверского государственного объединенного музея при финансовой поддержке Министерства культуры РФ, Комитета по делам культуры Тверской области, Международного банка реконструкции и развития.

«Столица Сапожного царства» по сути - музейный центр, созданный на основе современных дизайнерских решений и мультимедийных технологий. Интерактивная музейная экспозиция, состоящая из трех разделов, воссоздает неповторимый образ Кимр на рубеже XIX-XX вв. Она знакомит посетителей с внешним обликом, историей и бытом торгового села, известного как «Столица Сапожного царства».

Раздел «Улица столицы Сапожного царства» позволит гостям музея погрузиться в самобытную атмосферу села Кимры, полюбоваться застройкой в стиле «модерн» и побывать на рыночной площади.

В «Избе кустаря-сапожника» представлена обстановка типичного кимрского сельского дома: подлинные предметы быта конца XIX — начала XX вв., рабочее место, инструменты и изделия сапожника.

В «Гостиной купеческого дома» создан интерьер, характерный для кимрских купеческих домов конца XIX — начала XX вв.: мебельный гарнитур, предметы быта, подлинные портреты.

Выставочный зал, оборудованный современными витринами, системой экспонирования живописи и проекционной техникой, позволит проводить сменные тематические и художественные выставки.

В ближайшее время будет определен график работы экспозиции и стоимость ее посещения.

По материалам kimrypress.ru

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Метки: кимры столица сапожного царства музей в кимрах туризм в твери краеведение
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