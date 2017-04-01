Объявлен аукцион на ремонт участка трассы М-10 в Тверской области

ФКУ Упрдор «Россия» объявило новые торги на выполнение капитального ремонта участка трассы М-10 «Россия» в Тверской области с 198,6 км по 211 км. Согласно данным с сайта Госзакупок, начальная цена контракта по сравнению с первым аукционом снизилась почти на 7 миллионов рублей.

Первый аукцион был объявлен в сентябре пошлого года, начальная цена контракта составляла 999 млн. рублей. Тогда поступила заявка только от одного участника — ООО «Технострой», но итоги аукциона пришлось отменить по предписанию ФАС.

В новом конкурсе начальная цена контракта снизилась и теперь составляет 992 млн 431 тысячу рублей. Выполнить ремонтные работы нужно успеть до 30 ноября 2017 года. Помимо укладки нового дорожного покрытия на трассе, предусмотрен и ремонт Лихославльской развязки на 202 километре.

Итоги новых торгов подведут 24 апреля. Сообщает dorinfo.ru