tvernews.ru
01 апреля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Объявлен аукцион на ремонт участка трассы М-10 в Тверской области

01 Апреля 2017 11:26
Автор:

ФКУ Упрдор «Россия» объявило новые торги на выполнение капитального ремонта участка трассы М-10 «Россия» в Тверской области с 198,6 км по 211 км. Согласно данным с сайта Госзакупок, начальная цена контракта по сравнению с первым аукционом снизилась почти на 7 миллионов рублей.

Первый аукцион был объявлен в сентябре пошлого года, начальная цена контракта составляла 999 млн. рублей. Тогда поступила заявка только от одного участника — ООО «Технострой», но итоги аукциона пришлось отменить по предписанию ФАС.

В новом конкурсе начальная цена контракта снизилась и теперь составляет 992 млн 431 тысячу рублей. Выполнить ремонтные работы нужно успеть до 30 ноября 2017 года. Помимо укладки нового дорожного покрытия на трассе, предусмотрен и ремонт Лихославльской развязки на 202 километре.

Итоги новых торгов подведут 24 апреля. Сообщает dorinfo.ru

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ремонт трассы м-10 торги на ремонт дороги
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • Ferapont 
    Только преступник или идиот может организовывать ремонт дорожного полотна поздней осенью.
В какой-нить другой стране организатора контракта отдали под суд. В Расеи, где гаджетоман возглавляет правительство, считается нормой такой мазохизм. Печально.
    01.04.2017 12:33
    0 | 3

  • леха мамонтов 
    власть и есть преступник
    01.04.2017 14:14
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
116

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
91

1 апреля состоится пробежка для всех желающих!

2017-03-31 18:34
91

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
77

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
72

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

2017-03-29 14:10
61

Заведующая детским садом против фотографа: кто прав?

2017-03-28 19:35
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100