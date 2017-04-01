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Маленькая жительница Твери стала победителем II Всероссийского детского конкурса знатоков Корана

01 Апреля 2017 10:58
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В Москве в Соборной мечети прошёл II Детский конкурс знатоков Корана, в котором приняли участие ребята со всей России в возрасте от 6 до 14 лет. Состязание проходило в номинациях хивз («чтение наизусть») и тилява («чтение с листа»).
    
Тысячи гостей Фестиваля смогли услышать чтение Священного Писания в исполнении лучших детских голосов России. В этом году участники приехали из Москвы, Московской области, Ярославля, Иваново, Рязани, Екатеринбурга, Твери, Костромы.

В итоге жюри определило победителей - лучших знатоков сур и аятов.В номинации хивз второе место заняла жительница Твери Зукурова Марьям.

Лауреатам и призерам вручили дипломы и поощрительные подарки - исламские развивающие настольные игры для детей и наборы органической косметики, получившие сертификат «халяль» (всё то, что разрешено и допустимо в исламе).

Теперь победителям представится возможность выступить на открытии Шатра Рамадана, Курбан Феста, Международного конкурса чтецов Корана.

Сообщает www.grozny-inform.ru

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Метки: конкурс знатоков корана чтение корана коран ислам Зукурова Марьям
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Комментарии (8)

  • horror 
    главный приз кусок свинины?
    01.04.2017 11:24
    3 | 5

    • Proletary 
      Гранатомет.
      01.04.2017 11:43
      3 | 5

    • uabumoderoff 
      Берите выше,пояс шахида.
      01.04.2017 11:53
      3 | 7

  • леха мамонтов 
    ха ха кому это интересно
    01.04.2017 13:16
    2 | 0

    • arcadi007 
      Кому интересен митинг за Исаакий в Питере.
Обычная борьба за души людей.
      01.04.2017 14:11
      0 | 3

  • kiolan 
    бедный ребенок. Никакого детства
    01.04.2017 13:24
    3 | 3

  • Partisan 
    Любая книга, которая противоречит Корану - вредна, а которая не противоречит - бесполезна ...
    01.04.2017 14:44
    1 | 3

  • russs 
    Всю жизнь мою в ворота бью рогами как баран, 
А мне бы взять Коран и в Тегеран.
    01.04.2017 17:04
    0 | 0
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