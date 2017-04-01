Маленькая жительница Твери стала победителем II Всероссийского детского конкурса знатоков Корана

В Москве в Соборной мечети прошёл II Детский конкурс знатоков Корана, в котором приняли участие ребята со всей России в возрасте от 6 до 14 лет. Состязание проходило в номинациях хивз («чтение наизусть») и тилява («чтение с листа»).



Тысячи гостей Фестиваля смогли услышать чтение Священного Писания в исполнении лучших детских голосов России. В этом году участники приехали из Москвы, Московской области, Ярославля, Иваново, Рязани, Екатеринбурга, Твери, Костромы.

В итоге жюри определило победителей - лучших знатоков сур и аятов.В номинации хивз второе место заняла жительница Твери Зукурова Марьям.

Лауреатам и призерам вручили дипломы и поощрительные подарки - исламские развивающие настольные игры для детей и наборы органической косметики, получившие сертификат «халяль» (всё то, что разрешено и допустимо в исламе).

Теперь победителям представится возможность выступить на открытии Шатра Рамадана, Курбан Феста, Международного конкурса чтецов Корана.

Сообщает www.grozny-inform.ru