Маленькая жительница Твери стала победителем II Всероссийского детского конкурса знатоков Корана

В Москве в Соборной мечети прошёл II Детский конкурс знатоков Корана, в котором приняли участие ребята со всей России в возрасте от 6 до 14 лет. Состязание проходило в номинациях хивз («чтение наизусть») и тилява («чтение с листа»).
Тысячи гостей Фестиваля смогли услышать чтение Священного Писания в исполнении лучших детских голосов России. В этом году участники приехали из Москвы, Московской области, Ярославля, Иваново, Рязани, Екатеринбурга, Твери, Костромы.
В итоге жюри определило победителей - лучших знатоков сур и аятов.В номинации хивз второе место заняла жительница Твери Зукурова Марьям.
Лауреатам и призерам вручили дипломы и поощрительные подарки - исламские развивающие настольные игры для детей и наборы органической косметики, получившие сертификат «халяль» (всё то, что разрешено и допустимо в исламе).
Теперь победителям представится возможность выступить на открытии Шатра Рамадана, Курбан Феста, Международного конкурса чтецов Корана.
Сообщает www.grozny-inform.ru
Комментарии (8)
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russs
01.04.2017 17:04
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