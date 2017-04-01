В Вышнем Волочке двое парней решили обокрасть магазин, да не смогли взломать дверь

В Вышнем Волочке в полицию обратилась с заявлением сотрудница продовольственного магазина. Женщина пояснила, что, придя утром на работу, она обнаружила следы взлома.

Оказалось, что ночью неизвестные взломали рольставни в магазине, пытаясь проникнуть в торговое помещение, однако завершить задуманное не успели и скрылись.

Эксперты-криминалисты на месте обнаружили следы обуви и отпечатки пальцев злоумышленников. Это помогло установить личности подозреваемых в попытке кражи - двое неработающих жителей Вышневолоцкого района, 25-ти и 26-ти лет. Один из воров сознался. С него взята подписка о невыезде. Его подельник задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ.

В настоящее время в отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 3 ст. 158 УК РФ.