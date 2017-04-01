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В Вышнем Волочке двое парней решили обокрасть магазин, да не смогли взломать дверь

01 Апреля 2017 09:48
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В Вышнем Волочке в полицию обратилась с заявлением сотрудница продовольственного магазина. Женщина пояснила, что, придя утром на работу, она обнаружила следы взлома.
Оказалось, что ночью неизвестные взломали рольставни в магазине, пытаясь проникнуть в торговое помещение, однако завершить задуманное не успели и скрылись.

Эксперты-криминалисты на месте обнаружили следы обуви и отпечатки пальцев злоумышленников. Это помогло установить личности подозреваемых в попытке кражи -  двое неработающих жителей Вышневолоцкого района, 25-ти и 26-ти лет. Один из воров сознался. С него взята подписка о невыезде. Его подельник  задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ.

В настоящее время в отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 3 ст. 158 УК РФ.

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Метки: кража попытка кражи каража со взломом обокрасть магазин
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Куда катимся. Видно совсем плохо с деньгами у народа - один банк грабит с авоськой после магазина, другие дверь взломать не могут. Дилетанты в "бой пошли". Я естественно не защищаю их, но этот тренд настораживает и при этом он понятен.
    01.04.2017 10:05
    0 | 4

    • vorobjaninoff 
      Согласен, куда катимся. Вот в Москве  дилетанты схлопотали пули себе во внутренности от Спецсвязи...
      01.04.2017 10:45
      0 | 2

  • Платон Аркадьевич 
    совсем уже страх потеряли эти безработные преступники... надо как в ебларуси ввести налог на тунеядство - сразу за ум возьмутся. Как справедливо отмечают боязливые горожане, этот трэнд настораживает и заставляет задуматься.
    01.04.2017 11:18
    0 | 0

  • horton 
    Жаль, производитель Рольстевен или Рольставней не назван... Сошло бы за рекламу...
Но Платон Аркадьевич сказал правильно...
    01.04.2017 13:50
    0 | 0
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