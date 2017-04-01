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Тверичан приглашают к диалогу о судьбе русской культуры и её взаимодействии с культурами стран Ближнего Зарубежья

01 Апреля 2017 09:35
Автор:

9 апреля, в 16.00 в Славянском зале библиотеки имени Горького состоится встреча с культурологом Ольгой Тиховской - автором книги эссе о кино и театре, о деятелях культуры России, Молдовы, Украины, Белоруссии «Прощание с Атлантидой».

Ольга Александровна Тиховская – культуролог, автор международных образовательных проектов "Театр незабытой эпохи" (Молдова - Россия), "Дороги Виктора Германа" (Россия - Молдова - США). Сотрудничает с молдавскими изданиями "Русское поле", "Русское слово", "Новости - Молдова", с российскими учреждениями культуры, в том числе с Орловской универсальной научной публичной библиотекой им. И.А. Бунина, Нижегородским благотворительным центром "Хэсэд Сара", Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина в Больших Вязёмах.

На встрече разговор пойдёт о судьбе русской культуры и её взаимодействии с культурами стран Ближнего Зарубежья на примере судеб отдельных личностей, выдающихся деятелей искусства.

Приглашаем всех, кто любит театр и кинематограф, и неравнодушен к судьбе культуры,
к проблеме исторической памяти, к театру и кинематографу. Ждём вас! Вход свободный!
Захватите, пожалуйста, читательский билет!

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Метки: ольга тиховская библиотека горького Прощание с Атлантидой культурология
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Комментарии (3)

  • protivvsex 
    Алексеевич была бы  уместней.
    01.04.2017 09:58
    1 | 1

    • ckfdf_nhele 
      Стругацкий Б. Н. в своем опусе "В чём причина упадка русского языка и есть ли он вообще?"  уложился в 329 слов. Пригласите также Леонида Юзефовича - обсудим актуальные проблемы орфографии и пунктуации. А также Дину Рубину в гости.
      01.04.2017 10:07
      0 | 1

  • Платон Аркадьевич 
    очень злободневная проблема, особенно в складывающихся условиях.
    01.04.2017 11:20
    0 | 1
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