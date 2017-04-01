С 1 апреля в Тверской области ограничено движение большегрузов

С 1 апреля на 32 региональных автодорогах Тверской области будут введены временные ограничения движения грузовых транспортных средств, сообщает пресс-служба территориального дорожного фонда. Соответствующий приказ издало региональное Министерство транспорта.

Ограничения вводятся по фактической массе 20 тонн на срок с 1 по 30 апреля включительно на следующих региональных автодорогах:

1) Тверь – Ржев, км 8+150 - км 118+300

2) Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново, 6,5 км - 80,650 км

3) «Москва – Санкт-Петербург» – Лихославль, 0 км – 17,7 км

4) Мирный – Терешкино – Большое Петрово, 0 км – 26,5 км

5) Торжок – Калашниково, 0 км – 6,5 км

6) «Москва – Санкт-Петербург» – Тверецкий, 0 км – 6,2 км

7) Тверецкий – Раменье, 0 км – 5 км

8) «Москва – Санкт-Петербург» – Славный, 0 км – 2 км

9) Торжок – Луковниково – Дарьино, 5,250 км – 24,5 км

10) Вышний Волочек – Ермолкино – Починок, 4,750 км – 7,2 км

11) Коломно – Боровно – Тубос, 0 км – км 3,3

12) Куженкино – Бологое, 0 км – 12,6 км

13) «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок» – Березайка – Лыкошино, 0 км – 31 км

14) Корыхново – Линево, 0 км – 7,1 км

15) Торжок – Осташков, 3,4 км – 124,1 км

16) Осташков – Волговерховье, 3 км – 52,2 км

17) Зубцов – Крупцово – «Тверь – Ржев», 0 км – 27,1 км

18) Подъезд к д. Большое Пищалино, 0 км – 3 км

19) «Смоленск – Вязьма – Зубцов» – Щеколдино, 0 км – 15,6 км

20) Ильино – Буйлово – Киверичи, 1,3 км – 37,5 км

21) Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, 7,4 км – 281,6 км

22) Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, 53,350 км – 139,450 км

23) Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, 10,2 км – 54,7 км

24) Осташков – Селижарово – Ржев, 0 км – 123,9 км

25) «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково, 0 км - 21,3 км, 26,2 км – 49,550 км

26) «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, 0 км - 121,140 км

27) «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь, 0 км - 64,64 км

28) Старое направление по селу Городня, 0 км – 0,8 км

29) Городня – Редкино – Стариково, 0 км – 13 км

30) Медное – Кумордино, 0 км - 5,1 км

31) Старое направление по селу Медное, 0,3 км – 9,6 км

32) Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, 12 км - 16 км

Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области направила в адрес подрядных организаций региона письмо с требованием установить соответствующие дорожные знаки.