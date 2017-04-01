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С 1 апреля изменяется расписание и схемы движения части тверских автобусов

01 Апреля 2017 09:24
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Как сообщает МУП «ПАТП-1», усиливаются автобусные маршруты №1, 15, 20, 21, 33, 56, 154. На маршруте № 33 будут работать восемь машин, а вечерние рейсы от ТЦ "Глобус" возвращены.

Кроме того, маршрут № 154 усилен в два раза, а потому теперь будет следовать через Речной вокзал. Это позволит улучшить транспортное сообщение для жителей деревень Лебедево и Дмитрово-Черкасс, связав их с Пролетарским и Заволжским районами.

С 1 апреля маршрут № 56 будет следовать через поселок Красное Знамя и завод «Центросвар». А по просьбам жителей микрорайона «Мамулино» автобусы маршрута №36 теперь начинают свою работу раньше.

Остальные изменения в расписании вы сможете посмотреть здесь.

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Метки: патп-1 тверские автобусы схемы движения автобусов тверь общественный транспорт в твери расписание автобусов
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