С 1 апреля изменяется расписание и схемы движения части тверских автобусов

Как сообщает МУП «ПАТП-1», усиливаются автобусные маршруты №1, 15, 20, 21, 33, 56, 154. На маршруте № 33 будут работать восемь машин, а вечерние рейсы от ТЦ "Глобус" возвращены.

Кроме того, маршрут № 154 усилен в два раза, а потому теперь будет следовать через Речной вокзал. Это позволит улучшить транспортное сообщение для жителей деревень Лебедево и Дмитрово-Черкасс, связав их с Пролетарским и Заволжским районами.

С 1 апреля маршрут № 56 будет следовать через поселок Красное Знамя и завод «Центросвар». А по просьбам жителей микрорайона «Мамулино» автобусы маршрута №36 теперь начинают свою работу раньше.

Остальные изменения в расписании вы сможете посмотреть здесь.