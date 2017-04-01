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Горбатый мост закрыли на ремонт: действует реверсивное движение

Горбатый мост закрыли на ремонт: действует реверсивное движение - ТИА
01 Апреля 2017 09:15
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 С 1 апреля в Твери возобновятся работы по капитальному ремонту путепровода на Санкт-Петербургском шоссе. Напомним, капремонт Горбатого моста начался ещё в октябре прошлого года и шёл до декабря. Тогда был произведён монтаж балок пролётного строения, мост перекрыт для движения.

Сейчас на мосту планируют снять верхнее основание асфальтобетонного покрытия, уложить гидроизоляцию, забетонировать, а затем уже приступить к асфальтированию. Работы будут вести как на проезжей части, так и на тротуарах. Кроме того, планируется покрасить ограждения и нанести новую дорожную разметку.

Ремонт производит подрядчик ОАО «РЖД» - компания «Инжстрой». На период работ движение по мосту будет ограничено:  с 1 апреля перекроют половину проезжей части, а по другой половине организуют реверсивное движение. В дни празднования Пасхи - 15 и 16 апреля - мост будет полностью открыт для движения, а с 17 апреля до 3 мая работы продолжат на второй половине моста.

Кроме того, на весь период проведения ремонтных работ будет закрыт выезд с улицы Хромова на Петербургское шоссе перед путепроводом. На улице Хромова - на участке от улицы Паши Савельевой до Петербургского шоссе - будет введено двустороннее движение для возможности подъезда к домам и улице Седова. Сообщает Управление информации администрации Твери.

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Комментарии (8)

  • arcadi007 
    За те деньги и время которое потрачено на ремонт этого убогого моста, можно было уже новый построить.
    01.04.2017 09:57
    1 | 4

    • Elena (http://vk.com/id266627938) 
      но тогда не будет доходов у организации, которая привыкла его ремонтировать
      01.04.2017 10:21
      0 | 3

      • Эго 
        )) 
Привычка "свыше" им дана - замена счастию она. (почти А.С.)
        01.04.2017 11:02
        0 | 3

    • goscha 
      Горбатый Мост Закрыт. Движение ограничено. Действует реверсивное движение по светофору. В первый рабочий день апреля месяца, а это - в понедельник, ждём многокилометровые пробки, в обе стороны, в часы-пик.
Уважаемые граждане, студенты и автомобилисты!!! Убедительная просьба, выезжать в часы-пик заранее на час, особенно, в первый рабочий день апреля, в понедельник, иначе Вы очень сильно рискуете застрять в многокилометровой пробке и опоздать на работу, учёбу.
      01.04.2017 13:53
      0 | 1

    • goscha 
      Комсомольская Правда - Тверь сообщает, что в Дни Пасхи, 15-16 апреля 2017 года, Горбатый Мост будет ПЕРЕКРЫТ ПОЛНОСТЬЮ!!!
      01.04.2017 14:01
      0 | 2

  • Платон Аркадьевич 
    горбатый мост будет ремонтироваться бесконечно... дестяками, сотнями лет щедрые пенсионеры и бюджетники будут донатить кристально честным организациям на его ремонт и восстановление.
    01.04.2017 11:24
    1 | 3

  • BARBAdos 
    Виадук Мийо был построен за 3 ГОДА, см. картинку. Высота моста над землей в самой верхней его точке составляет чуть более 270 метров. Длина – 2460 метров, ширина - 36 метров. Интересно за какое время строители этого моста построили бы нормальный горбатый мост? Наверное за пару недель.
    Прикрепленные изображения:
    01.04.2017 13:21
    0 | 4

  • леха мамонтов 
    да уж нет слов
    01.04.2017 14:18
    0 | 0
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