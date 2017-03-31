tvernews.ru
01 апреля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области будут ловить пьяных водителей

31 Марта 2017 18:46
Автор:

С 31 марта по 2 апреля 2017 года в Тверской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: контроль трезвости тверская область гибдд
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • DenBlldenn 
    Почему бы не провести операцию "Контроль асфальта"?
Или операцию "Контроль разметки"?
Или даже внезапно "Контроль маршруток"?

Нет? 
Ну ладно, будем считать что ГИБДД одобряет отсутствие асфальта, разметки и разрешает кому попало возить людей.
    31.03.2017 19:05
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Тут я за гайцов вступлюсь. И акты составляются, и предписания выносятся, и на маршрутчиков куча постановлений по нарушениям. Но ГАИ - организация далеко не всемогущая, а в связи с последними событиями и тенденциями её будущее и вовсе сомнительно:
https://www.police-russia.ru/showthread.php?t=98990
      31.03.2017 19:46
      0 | 3

      • maodova 
        Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- https://vkcc.info/parasitu
        31.03.2017 23:54
        0 | 0

  • SuperSemen69 
    Уже неоднократно писали, что ГИБДД работает по маршруткам. Но оказалось все не так просто. Руки у них связаны нашими "хорошими" законами. А вот УГАДН почему молчит-не понятно. В чем-то заинтересованность? А про ямы на дороге... гаишники с лопатами и асфальтоукладчиком должны на дорогу выходить? А что делает наша любимая администрация и различные дорожные организации? Именно они должны устранять эти ямы!  Если бы все должностные лица отвечали лично (материально), порядок давно бы навели!!!
    31.03.2017 19:46
    0 | 3

  • Aleks VVV 
    Лове они зарабатывают!!!
    31.03.2017 20:22
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
116

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
91

1 апреля состоится пробежка для всех желающих!

2017-03-31 18:34
82

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
76

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
72

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

2017-03-29 14:10
60

Заведующая детским садом против фотографа: кто прав?

2017-03-28 19:35
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100