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В Твери православные проведут акцию за передачу Исаакия церкви

В Твери православные проведут акцию за передачу Исаакия церкви - ТИА
31 Марта 2017 17:25
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Акция пройдёт 2 апреля. Православные активисты поставят баннер на улице Трехсвятской (на перекрестке Симеоновской и бульвара Радищева) и будут раздавать информационные листовки проходящим людям.

Сотрудник отдела по делам молодёжи Тверской епархии Павел Ефремов рассказал корреспонденту ТИА, что с инициативой проведения акции в поддержку передачи Исаакиевского собора церкви в отдел обратилась тверская молодёжь, в том числе, школьники. Акция согласована с администрацией Центрального района:

- Людей на акции много не будет. Информационные листовки будут раздавать человек десять, - пояснил Павел Ефремов.

Подобные акции в поддержку передачи Исаакия Церкви проходят в разных регионах России, как сообщает Интерфакс-религия. Так, участники движения "Георгиевцы" проводят флешмоб в соцсети "ВКонтакте" с хэштегом  #ПравославныйИсаакий.

Напомним, что комитет имущественных отношений Петербурга распоряжением от 30 декабря 2016 года утвердил план мероприятий по передаче Исаакиевского собора РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет. Предполагается, что здание Исаакия останется в собственности Петербурга и сохранит музейно-просветительские функции.

Решение вызвало огромный резонанс в обществе. В частности, ранее, сотрудники Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить готовящуюся передачу объекта Русской православной церкви, к ним присоединились активисты и общественные организации. 

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Метки: исаакий передача исаакия церкви русская православная церковь тверская епархия
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Комментарии (26)

  • Proletary 
    Еще чуть-чуть и я начну понимать Варга Викернеса.
    31.03.2017 17:33
    1 | 8

    • Житель подземелья 
      Так, руки прочь от памятников, даже если это церкви!!! А новодел согласен, можно. А Исаакий - музей!!! Верующие могут построить точную копию где-нибудь на окраине Питера (за свой счет) и молиться там хоть в режиме 24/7.
      31.03.2017 17:40
      2 | 19

      • Proletary 
        (с подлой ухмылкой) Можно ли считать бассейн памятником?
        31.03.2017 18:27
        0 | 2

        • maodova 
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          31.03.2017 23:54
          0 | 0

    • arcadi007 
      Желательно сначала ответить на вопрос - когда русская христианская церковь стала православной. Православными были язычники.
      31.03.2017 21:33
      0 | 0

  • zilberman 
    Лучше скажите где будет проходить акция против бизнесменов в рясах?
    31.03.2017 17:42
    1 | 22

    • Proletary 
      Так обещали же блокировать сайты, которые будут говорить об акции 2 апреля.
https://meduza.io/news/2017/03/31/genprokuratura-potrebovala-zablokirovat-stranitsy-ob-aktsiyah-2-aprelya
      31.03.2017 18:02
      1 | 8

      • zilberman 
        Ну вот пусть и блокируют тех кто говорит об акциях экстремистов из РПЦ которые хотят отжать у народа музеи, НИИ, а у некоторых особо "удачливых" граждан даже жилье. (https://otr-online.ru/news/rpts-pitaetsya-otsudit-78947.html) Невзирая даже на статус ветерана ВОВ. Скоты.
        31.03.2017 19:15
        1 | 8

  • Leandr 
    Эти тихой сапой без мыла в жопу влезут
    31.03.2017 17:49
    1 | 9

  • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
    Узбагойтесь, гражжане. Вопрос в принципе решен, собор будет передан церкви. Можете расходицца. Все свободны
    31.03.2017 17:50
    4 | 2

    • Proletary 
      Когда вас на органы продавать будут, сохраняйте спокойствие. Вопрос решен.
      31.03.2017 18:00
      1 | 9

  • Vojdy 
    А я бы до кучи еще и листовки раздавал за передачу сгоревшей больницы церкви.)) Пусть берут, все равно государство за ремонт платить будет.
    31.03.2017 18:02
    1 | 7

  • Umputn 
    Когда в конце концов ЗАО "РПЦ" заставят платить налоги? Например с имущества, НДС при продаже "сопутствующих отправлению культа материалов".
Этот налоговый рай - как индульгенция на оболванивание населения, на пару с зомбоящиком.
Брр, массаракш!
    31.03.2017 18:46
    1 | 9

  • DenBlldenn 
    Дебилы
    31.03.2017 19:02
    1 | 5

  • Beqbmak 
    ОПГ РПЦ....
    Прикрепленные изображения:
    31.03.2017 19:05
    1 | 11

  • sad 
    Я Против!
    31.03.2017 19:27
    1 | 5

  • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
    Шах и мат, атеисты!
    Прикрепленные изображения:
    31.03.2017 19:44
    0 | 4

  • Beqbmak 
    .
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    31.03.2017 19:45
    0 | 1

  • Mitrij 
    Таки надо помочь собратьям. Думаю, что если листовки с призывом о передаче Исаакия будут раздавать ортодоксы в пейсах и кипах, эффект будет получше, чем от петиции.
    31.03.2017 19:47
    1 | 3

    • Proletary 
      Не брат ты мне, Исакий...
      31.03.2017 20:31
      0 | 0

  • tourist 
    Вот кто (национальность) воду мутит как всегда. Представляю, если бы кто-то против передачи синагоги иудеям выступил, сразу бы 282-ю пришили и вселенский вой подняли.
    Прикрепленные изображения:
    31.03.2017 20:09
    1 | 1

    • Mitrij 
      А разве не там находится главная подпольная синагога страны?
      31.03.2017 20:40
      0 | 2

  • pessimist 
    А тверским православным активистам какое дело до Исаакиевского собора? Он же в СПб. Больше ратовать не знают за что? Или известно чей зад лизнуть хочется?
    31.03.2017 20:14
    1 | 5

    • Proletary 
      Дык люди подневольные. Сказали протестовать - будем протестовать. Поздно менять бизнес, столько вложений...Ой гевлт!
      31.03.2017 20:36
      0 | 4

  • Mitrij 
    Кстати, надо бы проверить, не было ли на месте моего домика раньше часовни какой. А-то в свете последних тенденций...
    31.03.2017 21:56
    0 | 0

  • id1Ray 
    печальная херня происходит с этой реституцией, исакий никогда не принадлежал церкви, это была собственность города, а тут на тебе...
я не понимаю с чего это рпц монополизировало православие в России? какое отношение имеет нынешняя рпц к дореволюционной? да и с верой оно не сильно соотносится, больше на льготный высокодоходный бизнес при полной поддержке государства похоже. печально все это.
    01.04.2017 00:14
    0 | 0
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