В Твери православные проведут акцию за передачу Исаакия церкви

Акция пройдёт 2 апреля. Православные активисты поставят баннер на улице Трехсвятской (на перекрестке Симеоновской и бульвара Радищева) и будут раздавать информационные листовки проходящим людям.

Сотрудник отдела по делам молодёжи Тверской епархии Павел Ефремов рассказал корреспонденту ТИА, что с инициативой проведения акции в поддержку передачи Исаакиевского собора церкви в отдел обратилась тверская молодёжь, в том числе, школьники. Акция согласована с администрацией Центрального района:

- Людей на акции много не будет. Информационные листовки будут раздавать человек десять, - пояснил Павел Ефремов.

Подобные акции в поддержку передачи Исаакия Церкви проходят в разных регионах России, как сообщает Интерфакс-религия. Так, участники движения "Георгиевцы" проводят флешмоб в соцсети "ВКонтакте" с хэштегом #ПравославныйИсаакий.

Напомним, что комитет имущественных отношений Петербурга распоряжением от 30 декабря 2016 года утвердил план мероприятий по передаче Исаакиевского собора РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет. Предполагается, что здание Исаакия останется в собственности Петербурга и сохранит музейно-просветительские функции.

Решение вызвало огромный резонанс в обществе. В частности, ранее, сотрудники Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить готовящуюся передачу объекта Русской православной церкви, к ним присоединились активисты и общественные организации.