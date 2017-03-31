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В полуфинал конкурса красоты «Королева Рунета 2017» вышла тверичанка Анна Шулькевич

31 Марта 2017 17:16
Автор:

Фоторепортаж
Видео

Стартовал полуфинал международного конкурса красоты «Королева Рунета 2017», в котором принимают участие 13 мам (12 из России и СНГ и 1 из Франции).

Смс-голосование закончится 7 апреля в 12:00 час по московскому времени. Три участницы, которые по результатам смс-голосования наберут наибольшее количество голосов, выйдут в финал конкурса «Королева Рунета 2017». Двух участниц финала от стран Ближнего Востока оргкомитет конкурса определит во второй половине апреля. Таким образом, всего в финал выйдут 5 участниц. Формат определения победительницы конкурса будет определен во второй половине апреля.

В полуфинал вышла жительница Твери - 34-летняя Анна Шулькевич. У неё трое детей. По образованию экономист. Анна увлекается восточными танцами. 

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Метки: королева рунета-2017 конкурс красоты королева рунета
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Комментарии (13)

  • Dobry кrtek 
    Не Мысчь ли часом? Всё совпадает, трое детей, красивая, умная)))...
    31.03.2017 17:55
    0 | 7

    • Vojdy 
      Мне кажется, Мысчь постарше будет. Слишком заумная для 34 лет.
      31.03.2017 18:05
      0 | 2

      • Dobry кrtek 
        Мысчь просто хорошо сохранилась, ибо пьёт кровь мужа.
        Прикрепленные изображения:
        31.03.2017 18:06
        0 | 5

        • Добрая Мышь 
          .. обычно расфассованную в 0,7
          31.03.2017 19:38
          0 | 2

        • maodova 
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          31.03.2017 23:54
          0 | 0

      • Добрая Мышь 
        да, постарше. вы уж простите мою излишнюю скромность, но хоть я и старше. она выглядит на мой возраст, а я - на ее
        31.03.2017 19:38
        0 | 1

        • horton 
          Нда... Видимо, восточная красота старит... лет на 10 )))
          31.03.2017 20:03
          0 | 1

    • Добрая Мышь 
      крот - неужели я дожила до того времени, когда вы мне комплиманы говорить начали????
      31.03.2017 19:21
      0 | 2

      • Dobry кrtek 
        Я и не такое могу!)
        Прикрепленные видео:
        Прикрепленное видео
        31.03.2017 19:45
        0 | 2

  • Beqbmak 
    жируха...с таким пузом в спорт зал надо бежать а не на конкурсы...
    31.03.2017 19:21
    3 | 4

    • AlexTvr 
      Родил бы трех детей, на тебя бы посмотрели...
      31.03.2017 20:30
      1 | 4

      • Beqbmak 
        родить ума много не надо да и сил тоже...
        31.03.2017 21:15
        2 | 0

  • vepr76 
    Тема сисег не раскрыта!!!
    31.03.2017 22:28
    0 | 2
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