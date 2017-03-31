В полуфинал конкурса красоты «Королева Рунета 2017» вышла тверичанка Анна Шулькевич

Стартовал полуфинал международного конкурса красоты «Королева Рунета 2017», в котором принимают участие 13 мам (12 из России и СНГ и 1 из Франции).

Смс-голосование закончится 7 апреля в 12:00 час по московскому времени. Три участницы, которые по результатам смс-голосования наберут наибольшее количество голосов, выйдут в финал конкурса «Королева Рунета 2017». Двух участниц финала от стран Ближнего Востока оргкомитет конкурса определит во второй половине апреля. Таким образом, всего в финал выйдут 5 участниц. Формат определения победительницы конкурса будет определен во второй половине апреля.

В полуфинал вышла жительница Твери - 34-летняя Анна Шулькевич. У неё трое детей. По образованию экономист. Анна увлекается восточными танцами.