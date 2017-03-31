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«Двенашка» подо Ржевом «столкнула» в кювет «Газель» и лоб в лоб врезалась в «Ладу Гранта»

«Двенашка» подо Ржевом «столкнула» в кювет «Газель» и лоб в лоб врезалась в «Ладу Гранта» - ТИА
31 Марта 2017 17:04
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Фоторепортаж

ДТП произошло в 16.00 31 марта в Ржевском районе, на автодороге Тверь-Ржев (в 8 км до Ржева). По предварительной информации, водитель ВАЗ-2112 ехал в сторону Старицы, по неизвестной причине потерял управление, догнал впереди идущую «Газель», вылетел на встречку и врезался лоб в лоб с  такси «Лада Гранта».

От удара «Газель» улетела в кювет. Водителей обеих легковушек с травмами госпитализировали, сообщили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области. 

Фото, видео: "Ржев сегодня"

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Метки: ВАЗ-2112 догнал Газель авария подо Ржевом врезался в Ладу Гранта
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Комментарии (4)

  • Paul_Moriarty 
    Да уж, совсем неизвестная причина. Сракер на летней резине.
    31.03.2017 17:36
    0 | 3

    • maodova 
      Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- https://vkcc.info/parasitu
      31.03.2017 23:54
      0 | 0

  • Vojdy 
    Все ругают наши машины. А в Гранте даже подушка есть, и она сработала!!!
    31.03.2017 18:08
    2 | 1

    • AnlimiT 
      Безопасность не только в подушках, которая может иногда больше покалечить, чем помочь
      31.03.2017 22:27
      0 | 0
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