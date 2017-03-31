«Двенашка» подо Ржевом «столкнула» в кювет «Газель» и лоб в лоб врезалась в «Ладу Гранта»

ДТП произошло в 16.00 31 марта в Ржевском районе, на автодороге Тверь-Ржев (в 8 км до Ржева). По предварительной информации, водитель ВАЗ-2112 ехал в сторону Старицы, по неизвестной причине потерял управление, догнал впереди идущую «Газель», вылетел на встречку и врезался лоб в лоб с такси «Лада Гранта».

От удара «Газель» улетела в кювет. Водителей обеих легковушек с травмами госпитализировали, сообщили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

Фото, видео: "Ржев сегодня"