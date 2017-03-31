Работники и ветераны УФСИН хотят принять участие в ППМИ и построить спортивную площадку возле ведомственного дома

Работники и ветераны УФСИН России по Тверской области, проживающие в ведомственном доме на Бурашевском шоссе, участвуют в конкурсном отборе Программы поддержки местных инициатив.

Ключи от первой очереди дома (150 квартир) на Бурашевском шоссе новоселам торжественно вручили осенью 2015 года заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов и руководитель УФСИН Константин Книс.

В доме живет много молодых семей с детьми, и спортивная площадка, на которой летом можно будет играть в футбол, а зимой – в хоккей, для них просто необходима. Узнав о Программе поддержки местных инициатив, реализующейся в Тверской области с 2013 года, жильцы дома решили принять участие в конкурсном отборе.

1 апреля, в субботу, в 11 часов во дворе дома пройдет собрание жильцов, в котором примут участие руководители УФСИН, администрация Московского района Твери ООО УК ЖЭУ. На собрании выберут проект спортивной площадки. Также жильцы должны подтвердить свою заинтересованность в его реализации, внеся вклад в финансирование строительства.

После собрания все жильцы дома примут участие в субботнике по уборке территории. Кстати, около дома установлены урны производства ИК-1.

Весь день во дворе дома будет работать ярмарка-продажа продукции и продуктов питания, произведенных в учреждениях УФСИН, а после трудов участников субботника ожидают шашлыки и чай.