Средняя стоимость автомобильного топлива в Тверской области за месяц выросла на 50 копеек

Бензин в Тверской области подорожал на 50 копеек за месяц. По данным Росстата средняя стоимость топлива на 27 марта в Тверской области составляет 37,49 рубля, в то время как в феврале она была примерно равна 36,99 рубля.

Бензин АИ-92 подорожал с 35,55 до 35,91 рубля, АИ-95 - с 38,95 до 39,65 рубля. Дизельное топливо с февраля поднялось в цене с 37,39 до 37,70 рубля.

Только за одну минувшую неделю рост цен на бензин наблюдался в 45 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него увеличились в Перми - на 0.8%, Элисте и Липецке - на 0.6%. Снижение цен на бензин на 0.2% зафиксировано в Чите и Кызыле, на 0.1% - в Улан-Удэ и Вологде.