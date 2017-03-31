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Средняя стоимость автомобильного топлива в Тверской области за месяц выросла на 50 копеек

31 Марта 2017 16:44
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Бензин в Тверской области подорожал на 50 копеек за месяц. По данным Росстата средняя стоимость топлива на 27 марта в Тверской области составляет 37,49 рубля, в то время как в феврале она была примерно равна 36,99 рубля. 

Бензин АИ-92 подорожал с 35,55 до 35,91 рубля, АИ-95 - с 38,95 до 39,65 рубля. Дизельное топливо с февраля поднялось в цене с 37,39 до 37,70 рубля.

Только за одну минувшую неделю рост цен на бензин наблюдался в 45 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него увеличились в Перми - на 0.8%, Элисте и Липецке - на 0.6%. Снижение цен на бензин на 0.2% зафиксировано в Чите и Кызыле, на 0.1% - в Улан-Удэ и Вологде.

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Метки: рост цен на бензин в тверской области росстат
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Комментарии (3)

  • Michasik 
    Нефть дешевеет - цены растут ибо рубль дорожает; нефть дорожает - значит доллар дорожает и опять цены растут. Вывод: цены всегда растут
    31.03.2017 17:21
    0 | 3

  • arcadi007 
    Нашел интересную информацию.
За бугром топливо не бензин, а смесь Е85, где 15% бензина и 85% безводного этанола (спирта). А спирт стоит копейки. Но нам это не грозит, мафия не допустит.
    31.03.2017 21:43
    0 | 0

  • maodova 
    Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- https://vkcc.info/parasitu
    31.03.2017 23:54
    0 | 0
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