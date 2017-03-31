Зубцов претендует на звание «Город воинской доблести»

В Белом – первом в Тверской области городе воинской доблести – будет установлена стела. Соответствующие поправки в региональный закон «Город воинской доблести» приняли на прошедшем заседании Законодательного Собрания региона. Определены конкретные направления расходования бюджетных средств на города воинской доблести. Одно из них – создание стел.

Стела станет новым памятным местом на патриотической карте Белого. С предложением присвоить Белому звание «Города воинской доблести» выступили жители района, ветераны Великой Отечественной войны, молодёжные объединения. Изготовление и установка памятного знака будет финансироваться из областного бюджета через субсидии.

Звание «Город воинской доблести» присваивается населенным пунктам, на территории или в непосредственной близости от которых в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения, а их защитники проявили мужество, стойкость и героизм. Вторым населенным пунктом в Тверской области, обладающим этим статусом, может стать Зубцов. С таким предложением уже выступили жители города.