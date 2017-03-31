В Тверской области на пожаре погибла 90-летняя женщина

Пожар произошёл утром 31 марта в городе Бологое

Сообщение о возгорании в доме № 5 на улице Разъезжая поступило в ЦУКС МЧС в 11.12. На место пожара убыли отделения пожарно-спасательной части №25.

Огонь полностью уничтожил деревянный дом – повреждена кровля и стены. На кухне спасатели обнаружили тело 90-летней хозяйки дома.

Предположительная причина пожара, как рассказали в пресс-службе МЧС, – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Полная ликвидация пожара объявлена в 12. 15. К ликвидации пожара было привлечено 8 человек и 2 единицы техники.