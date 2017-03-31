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В Тверской области на пожаре погибла 90-летняя женщина

31 Марта 2017 16:24
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Пожар произошёл утром 31 марта в городе Бологое

Сообщение о возгорании в доме № 5 на улице Разъезжая поступило в ЦУКС МЧС в 11.12. На место пожара убыли отделения пожарно-спасательной части №25. 

Огонь полностью уничтожил деревянный дом – повреждена кровля и стены.  На кухне спасатели обнаружили тело 90-летней хозяйки дома.

Предположительная причина пожара, как рассказали в пресс-службе МЧС, – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Полная ликвидация пожара объявлена в 12. 15. К ликвидации пожара было привлечено 8 человек и 2 единицы техники.

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Метки: пожар с погибшим мчс по тверской области смерть на пожаре
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