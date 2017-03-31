В Твери водитель, желая избежать задержания, прокатил на капоте сотрудника полиции

6 февраля на Волоколамском проспекте наряд полиции для проверки документов остановил автомобиль, за рулем которого был гражданин иностранного государства, не имеющего разрешения на временное проживание на территории РФ. Мужчина решил скрыться от правоохранительных органов. Он сказал, что документы все в автомобиле, потом сел в него и попытался уехать.

Сотрудники полиции начали преследование злоумышленника на своем патрульном автомобиле.

На перекрестке улиц Терещенко и Склизкова полицейские настигли мужчину, так как тот встрял в пробку. Полицейский вышел из служебного автомобиля и перегородил ему дорогу. А двое других пытались открыть водительскую и пассажирскую двери.

Как сообщает пресс-служба Московского районного суда Твери, желая избежать задержания, мужчина наехал на сотрудника и протащил его на капоте порядка 20 метров, после чего полицейский упал на землю.

Подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд приговорил водителя к лишению свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.