3 апреля бизнесмены Твери узнают 12 инструментов для отрыва от конкурентов на бесплатном семинаре

Приглашаем вас на бесплатный семинар "Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса", который состоится 3 апреля 2017 года в 12:00 в отеле "Оснабрюк". Регистрация: http://asudir.ru.

Руководить сложно, столько всего нужно держать в голове. Вам постоянно приходится контролировать сотрудников. Когда последний раз у вас был спокойный отпуск? Хватит такое терпеть! Узнайте на бесплатном семинаре, как поменять устаревший вид управления компанией. Продажи падают? Консалтинг сжигает деньги? Есть два пути. Первый - превратиться в Барона Мюнхгаузена и вытянуть себя за волосы из пучины. Второй - посетить бесплатный семинар и узнать все об автоматизации бизнеса. Только здесь, потратив всего пару часов своего времени, вы узнаете:

- Как построить эффективную систему продаж;

- Как перейти от 100500 бумажных стикеров и соц.сетей к единому рабочему пространству;

- Как сохранить клиентов и нервы;

- Как «вылечить» сотрудников от забывчивости;

- Как управлять бизнесом в 2 клика из любой точки мира;

- Как повысить лояльность клиентов в 2 раза;

- Как современная CRM-система помогает бизнесу расти;

А также вас ждет мастер-класс от "Гуру" продаж и многое другое.

Подробнее о мероприятии: http://asudir.ru.

На ваши вопросы ответит организатор ООО "Меркурий": +7495-970-94-78 доб. 1002

mail@asu-direct.ru

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