3 апреля бизнесмены Твери узнают 12 инструментов для отрыва от конкурентов на бесплатном семинаре

Приглашаем вас на бесплатный семинар "Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса", который состоится 3 апреля 2017 года в 12:00 в отеле "Оснабрюк". Регистрация: http://asudir.ru.
Руководить сложно, столько всего нужно держать в голове. Вам постоянно приходится контролировать сотрудников. Когда последний раз у вас был спокойный отпуск? Хватит такое терпеть! Узнайте на бесплатном семинаре, как поменять устаревший вид управления компанией. Продажи падают? Консалтинг сжигает деньги? Есть два пути. Первый - превратиться в Барона Мюнхгаузена и вытянуть себя за волосы из пучины. Второй - посетить бесплатный семинар и узнать все об автоматизации бизнеса. Только здесь, потратив всего пару часов своего времени, вы узнаете:
- Как построить эффективную систему продаж;
- Как перейти от 100500 бумажных стикеров и соц.сетей к единому рабочему пространству;
- Как сохранить клиентов и нервы;
- Как «вылечить» сотрудников от забывчивости;
- Как управлять бизнесом в 2 клика из любой точки мира;
- Как повысить лояльность клиентов в 2 раза;
- Как современная CRM-система помогает бизнесу расти;
А также вас ждет мастер-класс от "Гуру" продаж и многое другое.
Подробнее о мероприятии: http://asudir.ru.
На ваши вопросы ответит организатор ООО "Меркурий": +7495-970-94-78 доб. 1002
mail@asu-direct.ru
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