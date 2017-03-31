В Ржеве всем миром собрали полмиллиона на коляску близнецам-инвалидам

31 марта в Ржеве торжественно вручили сдвоенную кресло-коляску для братьев-близнецов. Близняшки Тимофей и Аркадий Лобановы страдают тяжёлым заболеванием, и обычная коляска им не подходит. Об этом сообщает Ржев сегодня.

Кресло-коляска изготовлена в Германии по специальному заказу для семьи Лобановых в фирме «Хогги Бинго Эволюшен» и стоит 484 006 рублей – сумма неподъёмная для семьи. Коляски разъединяются и могут быть применены в сдвоенном режиме. Заказ был выполнен в Германии с учётом возраста близнецов, их роста и веса и связанной с ростом грузоподъёмности. Модель рассчитана на вес в 60 килограммов.

На помощь маме близнецов пришли жители города Ржева и района, собравшие в прошлом году средства в ходе благотворительной акции «Белый цветок 2016».

Сегодня счастливая мама и радостные дети в первый раз отправились по улицам города на новом средстве передвижения.