tvernews.ru
31 марта Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Ржеве всем миром собрали полмиллиона на коляску близнецам-инвалидам

В Ржеве всем миром собрали полмиллиона на коляску близнецам-инвалидам - ТИА
31 Марта 2017 15:00
Автор:
Фотограф: Фото Ржев сегодня

31 марта в Ржеве торжественно вручили сдвоенную кресло-коляску для братьев-близнецов. Близняшки Тимофей и Аркадий Лобановы страдают тяжёлым заболеванием, и обычная коляска им не подходит. Об этом сообщает Ржев сегодня.

Кресло-коляска изготовлена в Германии по специальному заказу для семьи Лобановых в фирме «Хогги Бинго Эволюшен» и стоит 484 006 рублей – сумма неподъёмная для семьи. Коляски разъединяются и могут быть применены в сдвоенном режиме. Заказ был выполнен в Германии с учётом возраста близнецов, их роста и веса и связанной с ростом грузоподъёмности. Модель рассчитана на вес в 60 килограммов.

Фото Ржев сегодня

На помощь маме близнецов пришли жители города Ржева и района, собравшие в прошлом году средства в ходе благотворительной акции «Белый цветок 2016».

Сегодня счастливая мама и радостные дети в первый раз отправились по улицам города на новом средстве передвижения.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ржев сегодня благотворительность
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Dobry кrtek 
    "Сегодня счастливая мама и радостные дети..." звучит не совсем правдоподобно. Точнее совсем неправдоподобно.
    31.03.2017 15:46
    0 | 5
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
116

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
91

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
76

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
72

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

2017-03-29 14:10
60

Заведующая детским садом против фотографа: кто прав?

2017-03-28 19:35
43

Сотни тверских вкладчиков "ТГБ" вторые сутки стоят в очереди за своими деньгами у офиса «Россельхозбанка»

2017-03-28 16:59
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100