В Тверской области задержали двух подростков, которые сбежали из дома

На станции Бологое Тверской области задержали двух подростков, которые самовольно ушли из дома и пытались добраться из Москвы до Санкт-Петербург на поездах.

Транспортные полицейские установили, что 15-летняя девочка и 16-летний парень пытались добраться до Северной столицы, чтобы погулять по городу. Подростки – ученики 9-х классов школы Балашихи Московской области.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Бологое сообщили родителям о местонахождении беглецов. На законных представителей детей, их родителей, составлены административные протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В настоящее время юные путешественники переданы родителям, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.