tvernews.ru
31 марта Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области задержали двух подростков, которые сбежали из дома

31 Марта 2017 14:16
Автор:

На станции Бологое Тверской области задержали двух подростков, которые самовольно ушли из дома и  пытались добраться из Москвы до Санкт-Петербург на поездах.

Транспортные полицейские установили, что 15-летняя девочка и 16-летний парень пытались добраться до Северной столицы, чтобы погулять по городу. Подростки – ученики 9-х классов школы Балашихи Московской области.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Бологое сообщили родителям о местонахождении беглецов. На законных представителей детей, их родителей, составлены административные протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В настоящее время юные путешественники переданы родителям, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сбежавшие подростки тверская область поймали сбежавших подростков
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
116

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
91

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
76

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
72

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

2017-03-29 14:10
60

Заведующая детским садом против фотографа: кто прав?

2017-03-28 19:35
43

Сотни тверских вкладчиков "ТГБ" вторые сутки стоят в очереди за своими деньгами у офиса «Россельхозбанка»

2017-03-28 16:59
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100