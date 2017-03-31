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АО «Россельхозбанк» выплатил уже более 30% от суммы страхового возмещения вкладчикам АО «Торговый Городской Банк»

31 Марта 2017 14:02
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С 29 марта в Тверском филиале АО «Россельхозбанк» введена возможность предварительной записи вкладчиков АО «Торговый Городской Банк», обращающихся за получением страхового возмещения. Для осуществления записи на конкретную дату и время вкладчикам банка-банкрота необходимо обратиться в филиал Банка по номеру телефона 8 (4822) 31-07-92, понедельник – пятница: 9-00 - 19-30, суббота 9-00 - 15-00.
 

С целью организации выплат в Тверской области задействованы 17 офисов Банка. В настоящее время АО «Россельхозбанк» выплатил уже более 30% от суммы страхового возмещения вкладчикам АО «Торговый Городской Банк».

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Метки: АО «Россельхозбанк» АО «Торговый Городской Банк»
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