С 29 марта в Тверском филиале АО «Россельхозбанк» введена возможность предварительной записи вкладчиков АО «Торговый Городской Банк», обращающихся за получением страхового возмещения. Для осуществления записи на конкретную дату и время вкладчикам банка-банкрота необходимо обратиться в филиал Банка по номеру телефона 8 (4822) 31-07-92, понедельник – пятница: 9-00 - 19-30, суббота 9-00 - 15-00.



С целью организации выплат в Тверской области задействованы 17 офисов Банка. В настоящее время АО «Россельхозбанк» выплатил уже более 30% от суммы страхового возмещения вкладчикам АО «Торговый Городской Банк».